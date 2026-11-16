Elképesztő testvérdráma az olasz válogatottnál Roberto Mancini kiakadása után

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Néhány nap leforgása alatt mindkét Esposito testvér tizenegyest hibázott az olasz labdarúgó-válogatottban. Francesco Pio Esposito csütörtökön még könnyek között ünnepelte, hogy jóvátette bátyja, Sebastiano hibáját, vasárnap azonban már ő rontott el egy büntetőt a Belgium ellen 4-1-re elveszített Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A történetet drámaiságát Roberto Mancini indulatos reakciója és a világbajnoki álmot szertefoszlató korábbi tizenegyes is fokozza.

Szalay Attila
2026. 11. 16. 10:42
Elképesztő testvérdráma az olasz válogatottnál Roberto Mancini kiakadása után
Mindkét Esposito-testvér tizenegyest hibázott Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP

– Szakmai döntést hoztam. Sebastiano szeptember óta öt mérkőzésből négyen játszott, ráadásul elég jól. Más futballistákat is ki kell próbálnunk. A tizenegyesnek ehhez semmi köze. Büntetőt az tud kihagyni, aki odaáll és elrúgja – jelentette ki Mancini.

Belgiumban aztán Pio Esposito hibázott tizenegyest az olaszoknál. Ezzel számára egy régi rémálom is visszatérhetett.

Az Inter játékosa márciusban, a Bosznia-Hercegovina elleni világbajnoki pótselejtezőn is elrontott egy tizenegyest. Az olaszok végül a tizenegyespárbajban 4-1-re kikaptak, és sorozatban negyedszer is lemaradtak a világbajnokságról.

– Amikor odaálltam a labda mögé, természetesen a zenicai hiba jutott eszembe. De nem bujkálhatok egész életemben egyetlen elrontott tizenegyes miatt. A büntetőket el kell vállalni, és néha kimaradnak. Kell hozzá a bátorság – fogalmazott Pio Esposito.

A Belgium ellen a fiatal csatár egyébként történelmi teljesítményt ért el az olasz válogatottban. Brüsszelben megszerezte a tizedik gólját a nemzeti csapatban, mindössze 15 mérkőzésen, ezzel 21 évesen és 4 hónaposan Giuseppe Meazza után ő a második legfiatalabb olasz futballista, aki elérte a tízgólos határt.

Olaszországolasz válogatottRoberto ManciniSzóljon hozzá!

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