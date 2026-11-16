Elképesztő testvérdráma az olasz válogatottnál Roberto Mancini kiakadása után

– Szakmai döntést hoztam. Sebastiano szeptember óta öt mérkőzésből négyen játszott, ráadásul elég jól. Más futballistákat is ki kell próbálnunk. A tizenegyesnek ehhez semmi köze. Büntetőt az tud kihagyni, aki odaáll és elrúgja – jelentette ki Mancini.

Belgiumban aztán Pio Esposito hibázott tizenegyest az olaszoknál. Ezzel számára egy régi rémálom is visszatérhetett.

Az Inter játékosa márciusban, a Bosznia-Hercegovina elleni világbajnoki pótselejtezőn is elrontott egy tizenegyest. Az olaszok végül a tizenegyespárbajban 4-1-re kikaptak, és sorozatban negyedszer is lemaradtak a világbajnokságról.

– Amikor odaálltam a labda mögé, természetesen a zenicai hiba jutott eszembe. De nem bujkálhatok egész életemben egyetlen elrontott tizenegyes miatt. A büntetőket el kell vállalni, és néha kimaradnak. Kell hozzá a bátorság – fogalmazott Pio Esposito.

A Belgium ellen a fiatal csatár egyébként történelmi teljesítményt ért el az olasz válogatottban. Brüsszelben megszerezte a tizedik gólját a nemzeti csapatban, mindössze 15 mérkőzésen, ezzel 21 évesen és 4 hónaposan Giuseppe Meazza után ő a második legfiatalabb olasz futballista, aki elérte a tízgólos határt.