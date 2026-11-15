Nagy pofon az orosz hokinak, nem utazhatnak el a junior világbajnokságra
A 2027-es férfi junior jégkorong-világbajnokságot Kanada rendezi meg. Eddig úgy volt, hogy a Nemzetközi Sportdöntőbíróság ítélete értelmében Oroszország indulhat a tornán. Csakhogy a rendező Kanada bejelentette, hogy nem ad az oroszoknak vízumot. A huza-vona most véget ért, a Nemzetközi Jégkorong Szövetség bejelentette, hogy az orosz csapat nem indulhat el a tornán.
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