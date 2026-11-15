Az egész sakkvilág megdöbbent azon, ami Budapesten történt Rapport Richárd ellen

Megszólalt Rapport ellenfele: ennél rosszabb már nem lehet

A váratlan vereség után maga Praggnanandhaa is reagált a történtekre. Az indiai Rediff a Press Trust of India hírügynökség beszámolója alapján idézte a 21 éves sakkozó önironikus nyilatkozatát.

– Nem hiszem, hogy ennél rosszabbat tudnék játszani, szóval nincs semmi gond! – mondta Praggnanandhaa.

Az indiai nagymester egyébként elismerően beszélt Rapport Richárd játékáról, akit rendkívül kreatív sakkozónak nevezett.

A vereség különösen fájó lehetett számára, hiszen a budapesti viadalon korábban sem szerepelt jól, és a magyar nagymestertől elszenvedett kudarc után végleg elveszítette esélyét a végső győzelemre.

Kemény kritika érte a budapesti sakkversenyt is

Az eset kapcsán a budapesti torna lebonyolítása is a figyelem középpontjába került. Wesley So amerikai nagymester a közösségi oldalán bírálta a versenyen alkalmazott gondolkodási időt, amely szerinte túl sok hibához vezet.

– Teljesen nevetséges klasszikus sakknak nevezni a 45 perc plusz 30 másodperces játszmákat úgy, hogy a 40. lépésnél nem adnak további gondolkodási időt – fogalmazott So, aki szerint a játékosok folyamatos időzavarban vannak, ezért a mérkőzések inkább villámsakkra emlékeztetnek.

Rapport mindenesetre kihasználta ellenfele ajándékát, és megszerezte első győzelmét a budapesti verseny csoportkörében. A visszavágón már nem történt hasonló fordulat, a két játékos döntetlenben egyezett meg, így a magyar nagymester 4:1-re nyerte meg a párharcot. A szerencsés győzelem ellenére Rapportnak már nincs esélye az elődöntőbe jutásra.