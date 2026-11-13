Vívásban és cselgáncsban is magyar Világkupa-győzelem született pénteken

Az 52 kg-os Gyertyás Róza Zágrábban nyert VK-versenyt - Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A fináléban aztán az Eb-bronzérmes holland Naomi van Krevel következett, aki ellen 2/2-re állt a mérlege. Az ötödik találkozón Gyertyás másfél percnél földharcot kezdeményezett, és sokáig tusakodott a hollanddal, amíg sikerült átfordítania. Ekkor leszorítás következett, amely olyan kemény volt, hogy Van Krevel inkább lekopogta az akciót. A magyar dzsúdós öt bronz és három ezüst után az első aranyát szerezte meg a WT-sorozatban. Súlycsoporttársa, az Eb-harmadik Pupp Réka hetedikként zárt a horvát fővárosban, ahol 66 ország 462 versenyzője lép tatamira.