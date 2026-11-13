A fináléban aztán az Eb-bronzérmes holland Naomi van Krevel következett, aki ellen 2/2-re állt a mérlege. Az ötödik találkozón Gyertyás másfél percnél földharcot kezdeményezett, és sokáig tusakodott a hollanddal, amíg sikerült átfordítania. Ekkor leszorítás következett, amely olyan kemény volt, hogy Van Krevel inkább lekopogta az akciót. A magyar dzsúdós öt bronz és három ezüst után az első aranyát szerezte meg a WT-sorozatban. Súlycsoporttársa, az Eb-harmadik Pupp Réka hetedikként zárt a horvát fővárosban, ahol 66 ország 462 versenyzője lép tatamira.
Vívásban és cselgáncsban is magyar Világkupa-győzelem született pénteken
Siklósi Gergely nyerte a férfi párbajtőrözők berni világkupa-versenyét. Az egyéniben 2019-ben világbajnok, csapatban 2024-ben olimpiai aranyérmes Siklósi Gergely csütörtökön megküzdött a főtáblára kerülésért, majd a legjobb 64 között, pénteken parádés vívással menetelt a diadalig. Az 52 kilogrammos Gyertyás Róza aranyérmet nyert az olimpiai kvalifikációs cselgáncs World Tour-sorozat zágrábi Grand Prix-versenyén.
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