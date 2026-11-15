Nagy csapás az Eb-re készülő magyar női kézilabda-válogatottnak
Nagyon rossz hírt kaptak a magyar kézilabdasport kedvelői. Simon Petra egy héttel ezelőtt elszenvedett vállsérülése annyira súlyos, hogy a kiváló irányítónak legalább hat hetet ki kell hagynia. Ez azt is jelenti, hogy Simon biztosan nem lehet ott a december 3-án kezdődő női kézilabda Európa-bajnokságon.
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