A Real Madrid két sztárja egymásnak esett, a bíró is kapott a spanyol–angol után

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Nemcsak az öt gól és a drámai végjáték miatt marad emlékezetes a Spanyolország–Anglia Nemzetek Ligája-rangadó. A világbajnok spanyolok 3-2-es veresége után a játékvezető került a kritikák kereszttüzébe, míg a Real Madrid két sztárja, Jude Bellingham és Marc Cucurella között pedig már a mérkőzés közben elszabadultak az indulatok. Thomas Tuchel a kiállítást kérdőjelezte meg, Luis de la Fuente elismerte az angolok fölényét.

Szalay Attila
2026. 11. 16. 10:05
A Real Madrid két sztárja egymásnak esett, a bíró is kapott a spanyol–angol után
Cucurella és Bellingham balhézott egymással Fotó: BURAK AKBULUT Forrás: ANADOLU

Thomas Tuchel a győzelem ellenére sem értett egyet a játékvezető szigorával.

– A piros lap és a tizenegyes mindig súlyos döntés. Szeretném megérteni, miért volt szükség a dupla büntetésre – fogalmazott az angol szövetségi kapitány, aki szerint az ítélet teljesen megváltoztatta a mérkőzés képét.

Hatvan percig megérdemelten vezettünk 3-0-ra. Utána viszont Spanyolország ellen, Spanyolországban harminc perc három órának érződik

– érzékeltette Tuchel, mekkora nyomást kellett átvészelnie csapatának.

Luis de la Fuente elismerte az angol fölényt, és üzent a kétkedőknek

A spanyol szövetségi kapitány a vereség után nem keresett kifogásokat, és elismerte, hogy az angolok a találkozó jelentős részében jobbak voltak.

– Az első harminc percben az ellenfelünk egyszerűen fölénk nőtt. Megmutatták, milyen nagyszerű csapatuk van. Mi nem voltunk elég élesek – ismerte el Luis de la Fuente.

A spanyolok világbajnok kapitánya ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy együttese három éven keresztül veretlen maradt, miközben jelentős nemzetközi sikereket ért el.

– Tudunk győzni, de veszíteni is. Büszke vagyok a játékosaimra, és meggyőződésem, hogy a legjobb még előttünk áll – üzente a spanyol szövetség hivatalos honlapján.

Pickfordnak aggódnia kell? Trafford ellopta a show-t

A találkozó egyik legnagyobb nyertese James Trafford lett. A 24 éves angol kapus Jordan Pickford helyett került a kezdőcsapatba, és bár az első órában alig akadt dolga, a kiállítás után sorozatban mutatta be a bravúrokat. A hosszabbításban Fermín López lövését, majd Oyarzabal ismétlését is hárította, megőrizve Anglia győzelmét. A Sky Sports szerint Trafford teljesítménye máris felvetette a kérdést: vajon továbbra is Pickford-e az angol válogatott első számú kapusa?

Tuchel erre meglepő választ adott.

Nincs első számú kapus. Ez egy csapat. Trafford fantasztikus mérkőzést játszott, de az ilyen győzelemhez mindenkinek a legjobbját kell nyújtania

– fogalmazott a német szakember.

Anglia Spanyolországban sorozatban a tizedik idegenbeli mérkőzését nyerte meg, és kiemeltként várhatja a Nemzetek Ligája negyeddöntőjének pénteki sorsolását.

Real MadridAngliaSpanyolországNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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