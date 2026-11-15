Szoboszlai vallomása után Angliában azt sürgetik, hogy ne játsszon az északírek ellen

A klub hangsúlyozta, hogy a középpályás gólpasszal járult hozzá a Georgia elleni 2-0-s győzelemhez, és csapattársával, Kerkez Milossal együtt végigjátszotta a találkozót. A beszámoló azt is megemlítette, hogy a két magyar játékos a Liverpool grúz kapusával, Giorgi Mamardasvilivel nézett farkasszemet.

A klub nem tért ki külön Szoboszlai sérülésére, és nem fogalmazott meg kritikát a magyar válogatott szakmai stábjának döntésével kapcsolatban, amiért Marco Rossi pályára küldte őt Tibilisziben.

A klublegenda már korábban figyelmeztetett

A Szoboszlai körüli aggodalom nem új keletű Angliában. John Aldridge, a Liverpool korábbi kiváló csatára már a Georgia elleni válogatott mérkőzés előtt élesen bírálta volt klubját, amiért nem lépett fel határozottabban a magyar játékos szerepeltetése ellen.

A Liverpool Echo hasábjain megjelent véleménycikkben Aldridge arra hívta fel a figyelmet , hogy más angol élcsapatok ilyen helyzetben nem engednék el sérült futballistáikat a válogatotthoz. A korábbi ír válogatott támadó a Manchester Unitedet, az Arsenalt és a Manchester Cityt említette példaként, és értetlenségének adott hangot amiatt, hogy a Liverpool nem jár el hasonlóan. Felidézte Virgil van Dijk esetét is, aki kisebb egészségi probléma miatt nem csatlakozott a holland válogatotthoz.

Ha Szoboszlai a magyar válogatottnál marad és pályára lép, csak abban bízhatunk, hogy ez a döntés nem üt vissza, és nem a Liverpool látja majd a kárát

– fogalmazott Aldridge, aki ugyanakkor elismerte, hogy játékosként ő maga is mindenáron képviselni akarta hazáját, még akkor is, amikor nem volt teljesen egészséges.

Szoboszlai egyértelművé tette, hogy szeretne kedden is pályára lépni, amikor a magyar válogatott sorsdöntő meccset játszik Észak-Írország ellen: győzni kell a csoport első helyéhez és az A divízióba jutáshoz.