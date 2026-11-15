Újra pályára lépett az a spanyol csapat, amelynek meghalt a csatára
Még mindig nehezen dolgozzák fel a Tenerife labdarúgócsapatánál azt, hogy két héttel ezelőtt meghalt az együttes csatára, Jesús de Miguel. A szerencsétlenül járt labdarúgót meccs közben olyan súlyosan tarolta le az Andorra játékosa, Jesús Owonó, hogy a tenerifei csatár belehalt sérüléseibe. A Tenerife számára a vasárnapi meccs érzelmes pillanatokat hozott.
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