Szinte titokban mondott fel a röplabdaszövetség főtitkára – mindez az MRSZ-ben egyáltalán nem hír
Zalai Dávid 1006 nap után nyújtotta be felmondását és távozik a Magyar Röplabda Szövetség főtitkári posztjáról. Erről Zalai saját Facebook-oldalán számolt be, ugyanakkor a bejegyzését nem tette nyilvánossá, azt csak azok láthatják, akik ismerősei a közösségi média felületén az egykori főtitkárnak. Ami ennél sokkal érdekesebb, hogy a szövetség hivatalos oldalán, a közösségi média felületein 24 óra elteltével sem téma a távozás, pedig a főtitkári poszt az egyik legfontosabb egy-egy szövetség működésében. Zalai Dávid távozása sok kérdést vet fel.
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