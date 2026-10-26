Nagyhatalmi praktikák és az 1956-os forradalom

Kilőtt szovjet harckocsi a Nagykörúton Fotó: Fortepan

Emiatt mind a londoni, mind pedig a párizsi kabinet abban volt érdekelt, hogy minél tovább húzza-halassza a magyar kérdés napirendre tűzését a világszervezet előtt.

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A Foregin Office, vagyis a brit külügyminisztérium azt az Anthony Eden miniszterelnökkel előzetesen egyeztetett válaszjavaslatot küldte Dulles amerikai külügyminiszternek, hogy a magyar kérdést ne a Biztonsági Tanács rendkívüli ülésén, hanem az ENSZ november 12-i éves rendes közgyűlésén terjesszék elő.

Hruscsov (fehér kalapban) Nixon, Eisenhower alelnöke társaságában Fotó: AFP

A brit és a francia kormány egyaránt abban bízott, hogy ezzel sikerül annyi időt nyerniük, hogy november 12-ig a magyar kérdés talán „magától” is megoldódjon, cinikusan még azt az opciót is bekalkulálva, hogy mire sikeresen befejeződik az Egyiptom elleni brit – francia – izraeli villámháború, addig esetleg maga a szovjet fegyveres erő tesz majd pontot a magyar forradalom ügyének végére. Minek után a brit és a francia kormány Dulles október 26-i megkeresése ellenére sem fedte fel az Egyiptom elleni hadművelet tervét, így kénytelen volt belemenni a Biztonsági Tanács október 28-i rendkívüli összehívásába.

Kilőtt szovjet nehézharckocsi ágyúja a budapest utcán Fotó: Fortepan/Nagy József

De kiderült, hogy a washingtoni külügyminisztériumban sem eszik olyan forrón a kását, mivel Dulles bizalmasan megüzente brit kollégájának, Selwyn Lloyd külügyminiszternek, hogy arra számít, lesz lehetőségük a színfalak mögött titokban tárgyalni a szovjet diplomatákkal, ami „a magyarországi helyzet javulását eredményezheti”.

Selwyn Lloyd brit külügyminiszter Fotó: Library of Congress; P&P / Warren K. Leffler

A Biztonsági Tanács összehívását kezdeményező Egyesült Államok, valamint az ebben csak kényszeredetten résztvevő Nagy-Britannia és Franciaország diplomatái egészen a második magyarországi szovjet intervenció, a november 4-i, a szabadságharcot leverő „Forgószél” hadművelet megindításáig folyamatosan egyeztettek a színfalak mögött.