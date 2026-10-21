Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)
„A fiatalokért jöttünk” – újabb bombafenyegetések érkeztek, 27 iskola lehet érintett
Alig két nappal a hétfői, országos bombariadót követően ismét fenyegető üzenetek érkeztek több borsodi oktatási intézménybe. A szerda reggeli akció ezúttal öt települést érinthet, a jelenlegi információk szerint 27 iskola került a fenyegetések célkeresztjébe. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda indított vizsgálatot.
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