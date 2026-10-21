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Újabb meglepő fordulatról számolt be a szerb miniszter a Mol-NIS-ügylet kapcsán

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Pont került a hónapok óta húzódó, geopolitikai feszültségekkel terhelt tárgyalássorozat végére: a Mol-csoport aláírta a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáról szóló szerződést. A belgrádi bejelentés nemcsak a magyar olajipari társaság balkáni terjeszkedésének új állomása, hanem Szerbia számára is kivezető utat nyit az amerikai szankciós nyomás alól.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 21. 9:48
Az egyik szerb finomító is gazdát cserélhet Fotó: AFP

Ellátásbiztonsági és geopolitikai kényszer

Washington még 2025-ben helyezte szankciós listára a szerb olajcéget az orosz többségi tulajdon miatt, ami 2025 őszén már fizikai ellátási válsággal fenyegetett: a horvát Janaf vezetéken leálltak a nyersolajszállítások, így a szerb piac egyetlen olajfinomítóját, a pancsovai létesítményt is ideiglenesen le kellett állítani. A termelés csak idén januárban, az ideiglenes amerikai szankciós mentességek birtokában indulhatott újra. Belgrád számára tehát létkérdéssé vált az orosz tulajdonosok kivonulása, ugyanakkor a szerb kormány végig ragaszkodott ahhoz, hogy az új tulajdonosi struktúrában az állami befolyás is erősödjön.

Siniša Mali a szerdai bejelentéskor megerősítette, hogy a magyar féllel megkötött részvényesi megállapodás értelmében Szerbia a jelenlegi közel 30 százalékról 35 százalékra növeli a tulajdonrészét a NIS-ben.

A belgrádi vezetés kifejezett stratégiai célja az volt, hogy az állami részesedés meghaladja az egyharmadot, ami a társasági jogban érdemi kontrollt és vétójogot biztosít a legfontosabb stratégiai döntéseknél.

A pénzügyminiszter az ügylet pontos pénzügyi részleteit és a Mol által ténylegesen megszerezni kívánt végső tulajdonhányadot nem részletezte, korábban azonban ismertté vált, hogy a magyar olajcég az Abu-Dzabiban működő állami olajvállalattal, az ADNOC-kal is egyeztetett egy kisebbségi részesedés átadásáról, a Mol irányítási jogainak megtartása mellett.

Még mindig nincs vége

Az üzlet technikai és jogi lezárásához még hátravan a hatósági engedélyeztetési eljárás. A szerb pénzügyminiszter várakozása szerint a felek rövidesen benyújtják az engedélykérelmeket a szerbiai, valamint a bosznia-hercegovinai versenyhatósághoz, ezt követően pedig az amerikai OFAC-nak is végleges jóváhagyást kell adnia a konstrukcióra. Amennyiben a hatósági pecsétek is a dokumentumokra kerülnek, a Mol nemcsak a pancsovai finomító és egy kiterjedt balkáni kúthálózat felett szerez irányítást, hanem végleg bebiztosítja vezető szerepét a közép- és délkelet-európai üzemanyag-piacon.

molnissiniša maliSzóljon hozzá!

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