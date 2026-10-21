Újabb meglepő fordulatról számolt be a szerb miniszter a Mol-NIS-ügylet kapcsán

Siniša Mali a szerdai bejelentéskor megerősítette, hogy a magyar féllel megkötött részvényesi megállapodás értelmében Szerbia a jelenlegi közel 30 százalékról 35 százalékra növeli a tulajdonrészét a NIS-ben.

A belgrádi vezetés kifejezett stratégiai célja az volt, hogy az állami részesedés meghaladja az egyharmadot, ami a társasági jogban érdemi kontrollt és vétójogot biztosít a legfontosabb stratégiai döntéseknél.

A pénzügyminiszter az ügylet pontos pénzügyi részleteit és a Mol által ténylegesen megszerezni kívánt végső tulajdonhányadot nem részletezte, korábban azonban ismertté vált, hogy a magyar olajcég az Abu-Dzabiban működő állami olajvállalattal, az ADNOC-kal is egyeztetett egy kisebbségi részesedés átadásáról, a Mol irányítási jogainak megtartása mellett.

Még mindig nincs vége

Az üzlet technikai és jogi lezárásához még hátravan a hatósági engedélyeztetési eljárás. A szerb pénzügyminiszter várakozása szerint a felek rövidesen benyújtják az engedélykérelmeket a szerbiai, valamint a bosznia-hercegovinai versenyhatósághoz, ezt követően pedig az amerikai OFAC-nak is végleges jóváhagyást kell adnia a konstrukcióra. Amennyiben a hatósági pecsétek is a dokumentumokra kerülnek, a Mol nemcsak a pancsovai finomító és egy kiterjedt balkáni kúthálózat felett szerez irányítást, hanem végleg bebiztosítja vezető szerepét a közép- és délkelet-európai üzemanyag-piacon.