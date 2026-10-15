Rendkívüli

Nagyot emelne a társasági adón a kormány? – megszólalt a Pénzügyminisztérium

Az IMF sem cáfolta, hogy Kármán Andrásék egyeztettek a valutaalappal

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Nemzetközi Valutaalap sem cáfolta a Magyar Nemzet értesüléseit, ugyanakkor további részleteket sem árult el arról, hogy pontosan milyen egyeztetések zajlottak a magyar kormány és a szervezet között. Az IMF válaszának utolsó mondata különösen sokat sejtető.

Gábor Márton
2026. 10. 15. 16:34
Kármán András pénzügyminiszter Hatlaczki Balazs Fotó: Hatlaczki Balazs

Mint ismert, a Pénzügyminisztérium is csaknem két hét után válaszolt a Magyar Nemzet október 5-én elküldött kérdéseire. A tárca egyértelműen azt közölte, hogy sem az erdőbényei kormányülésnek nem volt napirendjén állami hitelfelvétel, sem Kármán András nem tárgyalt ennek kapcsán az IMF-fel.

A tárca azonban nem azt állította, hogy Kármán András nem találkozott az IMF-fel, és azt sem, hogy a magyar kormány és a valutaalap között nem zajlottak egyeztetések. Sőt, az IMF saját közlése szerint a szervezet a magyar hatóságokkal folytatott megbeszéléseket a misszió során.

Az IMF nem cáfolta a hitellel kapcsolatos kérdést

Lapunk kifejezetten arra is rákérdezett az IMF-nél, hogy történt-e a magyar kormány és a valutaalap között olyan egyeztetés, amely egy esetleges állami hitelfelvételhez kapcsolódott. A szervezet erre nem adott érdemi igenlő vagy nemleges választ. Nem közölte azt sem, hogy Kármán András és az IMF között biztosan nem esett szó ilyen lehetőségről.

Ehelyett a konzultáció általános természetére hivatkozott, majd azt közölte, hogy „jelenleg ennyit tudunk mondani”.

A parlamentben sem érkezett válasz a kérdésre

A kérdés időközben az Országgyűlésben is előkerült. Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője keddi napirend előtti felszólalásában arra kérdezett rá, hogy mikor, miről és milyen okból tárgyalt a kormány az IMF-fel. A kormány részéről azonban erre nem érkezett érdemi válasz. A felszólalásra Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter reagált, ám az IMF-fel kapcsolatos felvetéseket nem tisztázta.

Külön figyelemre méltó, hogy Kármán András pénzügyminiszter a felszólalás idején nem volt jelen a plenáris ülésteremben, és csak később érkezett meg. Mindez azért is érdekes, mert a napirend előtti felszólalás témáját előzetesen be kell jelenteni, vagyis a kormányoldal számára ismert lehetett, hogy az IMF-fel kapcsolatos kérdések is szóba kerülnek.

Borítókép: Kármán András pénzügyminiszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

pénzügyminisztériumkormányimfnemzetközi valutaalapkármán andrásSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekbujdosó andrea

Út a gumiszobába

Pilhál György avatarja

– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu