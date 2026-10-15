Az IMF sem cáfolta, hogy Kármán Andrásék egyeztettek a valutaalappal

Az IMF nem cáfolta a hitellel kapcsolatos kérdést

Lapunk kifejezetten arra is rákérdezett az IMF-nél, hogy történt-e a magyar kormány és a valutaalap között olyan egyeztetés, amely egy esetleges állami hitelfelvételhez kapcsolódott. A szervezet erre nem adott érdemi igenlő vagy nemleges választ. Nem közölte azt sem, hogy Kármán András és az IMF között biztosan nem esett szó ilyen lehetőségről.

Ehelyett a konzultáció általános természetére hivatkozott, majd azt közölte, hogy „jelenleg ennyit tudunk mondani”.

A parlamentben sem érkezett válasz a kérdésre

A kérdés időközben az Országgyűlésben is előkerült. Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője keddi napirend előtti felszólalásában arra kérdezett rá, hogy mikor, miről és milyen okból tárgyalt a kormány az IMF-fel. A kormány részéről azonban erre nem érkezett érdemi válasz. A felszólalásra Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter reagált, ám az IMF-fel kapcsolatos felvetéseket nem tisztázta.

Külön figyelemre méltó, hogy Kármán András pénzügyminiszter a felszólalás idején nem volt jelen a plenáris ülésteremben, és csak később érkezett meg. Mindez azért is érdekes, mert a napirend előtti felszólalás témáját előzetesen be kell jelenteni, vagyis a kormányoldal számára ismert lehetett, hogy az IMF-fel kapcsolatos kérdések is szóba kerülnek.