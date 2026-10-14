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Csaknem két hét hallgatás után megszólalt a Pénzügyminisztérium IMF ügyben

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Csaknem két hét hallgatás után megszólalt a Pénzügyminisztérium IMF ügyben

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A tárca most azt állítja, hogy sem az erdőbényei kormányülésen, sem Kármán András és az IMF között nem volt szó állami hitelfelvételről. Lapunk október 5-én küldte el kérdéseit, a minisztérium csaknem két héttel később reagált. Azt azonban továbbra sem tisztázta, hogy folyt-e bármilyen más jellegű egyeztetés a valutaalappal.

Gábor Márton
2026. 10. 14. 11:26
Kármán András pénzügyminiszter Fotó: Hatlaczki Balazs

A kérdések egy része azonban továbbra is nyitott

A minisztérium válaszából ugyanakkor nem derül ki, hogy a magyar kormányzat és az IMF között volt-e bármilyen, a hitelfelvételtől eltérő egyeztetés. Ez azért is figyelemre méltó, mert az IMF szeptember 23. és október 6. között hivatalos missziót folytatott Budapesten. A valutaalap október 8-án közzétett országértékelése szerint 

a szervezet delegációja a magyar hatóságokkal folytatott megbeszéléseket a 2026-os úgynevezett Article IV konzultáció keretében.

A Pénzügyminisztérium válasza ugyanakkor több kérdést is felvet. Az IMF közlése szerint ugyanis a két hetes magyaroszági látogatás során a delegáció egyeztetéseket folytatott kormányzati szereplőkkel, illetve a Magyar Nemzeti Bankkal is. Azonban az továbbra sem világos, hogy a magyar kormányt ki, és milyen minőségében képviselte ezeken az egyeztetéseken.

Az IMF friss értékelése számos költségvetési és strukturális kérdést érint. A szervezet a költségvetési hiány mérséklését, a támogatott energiafogyasztás visszaszorítását, a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának javítását, valamint többek között az államilag támogatott hitelprogramok fokozatos kivezetését is javasolja. 

Az IMF-et október 8-án mi is megkerestük

A történethez hozzátartozik, hogy miután a Pénzügyminisztérium október 5-i megkeresésünkre nem válaszolt, október 8-án közvetlenül az IMF-hez is kérdéseket intéztünk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy történt-e a magyar kormány és a valutaalap között olyan egyeztetés, amely egy esetleges hitelfelvételhez kapcsolódott.

Közben az ügy a magyar Országgyűlésben is előkerült. Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője október 13-án napirend előtti felszólalásában azt kérdezte a kormánytól, hogy mikor, miről és milyen okból tárgyalt az IMF-fel. A felvetésre azonban nem érkezett érdemi válasz. A felszólalásra Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter válaszolt, de az IMF-fel kapcsolatos kérdést nem tisztázta.

Különös körülmény volt az is, hogy Kármán András pénzügyminiszter a felszólalás idején nem tartózkodott az ülésteremben, és csak később érkezett meg. A napirend előtti felszólalás címét és témáját ugyanakkor előzetesen le kell adni, így a kormányzat számára ismert lehetett, hogy az IMF-fel kapcsolatos kérdések is szóba kerülnek.

Borítókép: Kármán András pénzügyminiszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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