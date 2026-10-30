Bóka János elárulta, mit tanácsolt neki Orbán Viktor

Alkotmánybírósághoz fordulnak a gyermekvédelem ügyében

Az újpetrei iskolai érzékenyítő foglalkozás és

a gyermekvédelmi szabályozás átalakítása kapcsán kiemelte, hogy ezek a módosítások korlátozzák a pedofil bűnelkövetők adatbázisához való hozzáférést, és gyengítik a szülők beleszólását abba, milyen szexuális tartalmakkal találkozhatnak gyermekeik az oktatási intézményekben.

A Fidesz álláspontja az, hogy a jogszabály csökkenti a gyermekvédelem alkotmányosan biztosított szintjét, ezért az Alkotmánybírósághoz fordulnak. A gyermekvédelmi törvény módosítása és az uniós források felszabadítása kapcsán felidézte, a Tisza a kampányban tagadta, hogy a két kérdésnek köze lenne egymáshoz, a kormány döntései azonban ennek ellenkezőjét mutatják.

Saját otthon helyett bérlakás

Az Otthon Start kivezetését és a Wekerle program előtérbe helyezését a hagyományos baloldali lakáspolitika megnyilvánulásának nevezte Bóka János. A Fidesz azért támogatja a saját tulajdonú lakáshoz jutást, mert az egzisztenciális biztonságot ad a családoknak – szögezte le. A Tisza ezzel szemben uniós finanszírozású bérlakásépítési programokat készít elő, miközben szigorítja a saját otthon megszerzésének feltételeit. A frakcióvezető elhibázottnak tartja, ha a bérlakásépítést a lakástulajdonhoz jutás rovására erősítik.

Súlyos politikai ára lehet az uniós pénzeknek

A korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter stratégiai hibának nevezte az ukrán csatlakozási vétó feloldását is. A kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállítása Ukrajna nemzetközi kötelezettsége, ezért azt az uniós csatlakozási folyamattól függetlenül kellene kezelni. Az uniós források megszerzésének komoly politikai ára van, amelyet a gyermekvédelem, a migráció és a gazdaságpolitika területén tett engedményekben lát a frakcióvezető. Attól is tart, hogy a támogatásokból megvalósuló programok előnyeit jelentős részben külföldi cégek élvezhetik.

Orbán Anita külügyminiszter tevékenysége kapcsán megjegyezte, az olcsóbb utazás önmagában nem a diplomácia eredményességének legfontosabb mércéje, különösen Szijjártó Péter munkájával összevetve, figyelembevéve a magyarországi beruházásokat és a létrehozott munkahelyeket.

– A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt pedig egyszerűen egy politikai rendőrség, amelynek valódi célja a korrupció felszámolása helyett politikai megrendelések végrehajtása és a jobboldali közösség ellehetetlenítése – szögezte le.