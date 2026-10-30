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Bóka János elárulta, mit tanácsolt neki Orbán Viktor

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A Tisza-kormány politikai önkényének kiépítéséről és az ellenzék ellehetetlenítéséről szerzett tapasztalatairól beszélt Bóka János az Origónak. A Fidesz frakcióvezetője a családokat és vállalkozásokat érintő intézkedésekről, az uniós források szerinte súlyos politikai áráról és a jobboldal megújulásáról is beszélt. Elárulta azt is, milyen személyes tanácsot kapott Orbán Viktortól.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 30. 9:15
Bóka János
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője Forrás: Facebook

Alkotmánybírósághoz fordulnak a gyermekvédelem ügyében

Az újpetrei iskolai érzékenyítő foglalkozás és 

a gyermekvédelmi szabályozás átalakítása kapcsán kiemelte, hogy ezek a módosítások korlátozzák a pedofil bűnelkövetők adatbázisához való hozzáférést, és gyengítik a szülők beleszólását abba, milyen szexuális tartalmakkal találkozhatnak gyermekeik az oktatási intézményekben. 

A Fidesz álláspontja az, hogy a jogszabály csökkenti a gyermekvédelem alkotmányosan biztosított szintjét, ezért az Alkotmánybírósághoz fordulnak. A gyermekvédelmi törvény módosítása és az uniós források felszabadítása kapcsán felidézte, a Tisza a kampányban tagadta, hogy a két kérdésnek köze lenne egymáshoz, a kormány döntései azonban ennek ellenkezőjét mutatják.

Saját otthon helyett bérlakás

Az Otthon Start kivezetését és a Wekerle program előtérbe helyezését a hagyományos baloldali lakáspolitika megnyilvánulásának nevezte Bóka János. A Fidesz azért támogatja a saját tulajdonú lakáshoz jutást, mert az egzisztenciális biztonságot ad a családoknak – szögezte le. A Tisza ezzel szemben uniós finanszírozású bérlakásépítési programokat készít elő, miközben szigorítja a saját otthon megszerzésének feltételeit. A frakcióvezető elhibázottnak tartja, ha a bérlakásépítést a lakástulajdonhoz jutás rovására erősítik.

Súlyos politikai ára lehet az uniós pénzeknek

A korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter stratégiai hibának nevezte az ukrán csatlakozási vétó feloldását is. A kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállítása Ukrajna nemzetközi kötelezettsége, ezért azt az uniós csatlakozási folyamattól függetlenül kellene kezelni. Az uniós források megszerzésének komoly politikai ára van, amelyet a gyermekvédelem, a migráció és a gazdaságpolitika területén tett engedményekben lát a frakcióvezető. Attól is tart, hogy a támogatásokból megvalósuló programok előnyeit jelentős részben külföldi cégek élvezhetik. 

Orbán Anita külügyminiszter tevékenysége kapcsán megjegyezte, az olcsóbb utazás önmagában nem a diplomácia eredményességének legfontosabb mércéje, különösen Szijjártó Péter munkájával összevetve, figyelembevéve a magyarországi beruházásokat és a létrehozott munkahelyeket.

– A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt pedig egyszerűen egy politikai rendőrség, amelynek valódi célja a korrupció felszámolása helyett politikai megrendelések végrehajtása és a jobboldali közösség ellehetetlenítése – szögezte le.

Orbán Viktortól is kapott tanácsot

Frakcióvezetői megbízatása kapcsán felidézte, morális kötelességének érezte, hogy a nehéz időszakban is közössége mellett álljon. Első ciklusos képviselőként nem tartotta magától értetődőnek, hogy ő vezesse a képviselőcsoportot, az eddigi működésével azonban kifejezetten elégedett. Orbán Viktor személyes tanácsát is felidézte:

Azt mondta, hogy mindig legyek önmagam, és soha ne tegyek olyat, ami ellentétes a meggyőződésemmel vagy a karakteremmel.

Magyar Péter parlamenti kommunikációjáról szólva a verbális agresszió és személyeskedés magyar parlamentben eddig nem látott mértékét is kiemelte. Ugyanakkor hangsúlyozta, a Fidesz képviselőinek saját közösségük értékeire, Magyarország érdekeire és egy hiteles, vonzó politikai alternatíva felépítésére kell összpontosítaniuk. A jobboldal megújulásának alapját a szuverén, cselekvőképes államban, a nemzeti összetartozásban, a munkára épülő jólétben és a keresztény kulturális örökség megőrzésében jelölte meg, amelyek mellett nyílt belső vitákat, valamint a technikai és kommunikációs újdonságok iránti nyitottságot sürgetett.

– Mi szabad magyar emberek vagyunk, és szabad magyar emberek akarunk lenni a jövőben is – fogalmazott.

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Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Százados úr, sejehaj!

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Esztendeje még a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik arca volt sudár termetű Pálinkás Szilveszter százados, a honvédelmi miniszter közeli munkatársa, ám egyszer csak megvilágosodott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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