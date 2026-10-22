Borítókép: A Tisza-Frakció (Fotó: Hatlaczki Balázs)
„És velünk mi lesz?” – nem mindenki érzi úgy, hogy jobban jár a kormány adóintézkedéseivel
Bár a dolgozóknak, a nyugdíjasoknak és a családoknak szóló intézkedéseket hangsúlyozta a Magyarország Kormánya közösségi oldalán megjelent bejegyzés, a hozzászólók közül többen elégedetlenségüknek adtak hangot. Egyesek a kormányzati ígéreteket kérdőjelezték meg, mások az egyedülálló szülők, a közmunkások és a gyermek nélkül élő felnőttek helyzetét kérték számon.
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