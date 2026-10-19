Letette parlamenti esküjét a Fidesz új országgyűlési képviselője + videó
Hivatalosan országgyűlési képviselő lett Kardosné Gyurkó Katalin, aki a Fidesz frakciójában Orbán Balázs helyét vette át. Az már korábban kiderült, hogy Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója az európai parlamentben folytatja a munkáját.
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