A TAO-rendszer kivezetése alapjaiban rengetheti meg a magyar sportot

A labdarúgás a TAO-rendszer egyik legnagyobb kedvezményezettje volt. A változás hatása attól függ, hogy az új támogatási szabályok hogyan kezelik a profi klubokat, az akadémiákat és a kisebb egyesületeket. A kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és röplabda is olyan sportág, amelyekben meghatározó lehet az átalakítás. A lényeg nem pusztán az összeg, hanem az, hogy a támogatás mennyire kiszámítható, és milyen feltételekkel juthatnak hozzá a klubok.

A sportállamtitkárság október 6-i összesítése szerint

2022 és 2026 között 500,8 milliárd forint TAO-támogatás érkezett

a hat látvány-csapatsportág közel 2500 szervezetéhez. Ez a négyéves időszakra átlagosan évi 125,2 milliárd forintot jelentett.

Mi történhet a következő években?

Abban mindenki egyetért, hogy

a magyar sport összeomlása senkinek nem állhat az érdekében.

Az olimpiai ciklus felénél vagyunk, hamarosan megkezdődnek a kvalifikációs versenyek a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Most a legfontosabb feladat a támogatási szerződések, a pályázatok és a kifizetések folytonosságának biztosítása lesz. A klubok számára az is kulcsfontosságú, hogy mikor ismerhetik meg a következő év sportra vonatkozó költségvetését. A kormány korábban azt is jelezte, hogy a sportolás szélesebb körű elérhetősége és a tömegsport támogatása hangsúlyosabbá válhat. Ennek tényleges hatását az mutatja majd meg, hogy több gyermek és felnőtt sportolhat-e megfizethető feltételek mellett.

A legfontosabb nyitott kérdések

Hogyan osztják fel a 150 milliárd forintot a sportágak között? Ez most az egyik legfontosabb kérdés.

A következő kérdés, hogy mennyi jut a profi sportra, és mennyi az utánpótlásra, az amatőr sportra és a szabadidősport támogatására?

Mi lesz azokkal a klubokkal, amelyek eddig jelentős TAO-forrásból működtek? Milyen szerepet kapnak a vállalati szponzorok az új rendszerben?