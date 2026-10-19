A TAO-rendszer kivezetése alapjaiban rengetheti meg a magyar sportot

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A magyar sportélet szereplői közül biztosan vannak olyanok, akiket váratlanul ért Magyar Péter miniszterelnök hétfői parlamenti bejelentése, amely az állami sportfinanszírozás eddigi legjelentősebb tételét, a TAO-támogatások megszüntetését jelentette be. A döntés bejelentése óta nagyon kevés idő telt el, igazából nehéz lenne most megmondani, milyen hatása lesz az intézkedésnek a magyar sportra nézve. Egy azonban biztos, hogy az eddigi állami finanszírozási rendszer teljesen átalakul és ennek egészen biztosan lesznek vesztesei is. A TAO-rendszer megszüntetése alapjaiban alakíthatja át az egész magyar sportéletet.

Magyar Nemzet
2026. 10. 19. 16:50
A TAO-rendszer megszűnik, de a kérdés továbbra is nyitott marad, azaz ma még senki sem tudja, mi lesz a magyar sporttal Fotó: TOM GOYVAERTS / BELGA MAG / Belga via AFP

A labdarúgás a TAO-rendszer egyik legnagyobb kedvezményezettje volt. A változás hatása attól függ, hogy az új támogatási szabályok hogyan kezelik a profi klubokat, az akadémiákat és a kisebb egyesületeket. A kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és röplabda is olyan sportág, amelyekben meghatározó lehet az átalakítás. A lényeg nem pusztán az összeg, hanem az, hogy a támogatás mennyire kiszámítható, és milyen feltételekkel juthatnak hozzá a klubok. 

A sportállamtitkárság október 6-i összesítése szerint 

2022 és 2026 között 500,8 milliárd forint TAO-támogatás érkezett

a hat látvány-csapatsportág közel 2500 szervezetéhez. Ez a négyéves időszakra átlagosan évi 125,2 milliárd forintot jelentett.

Mi történhet a következő években?

Abban mindenki egyetért, hogy 

a magyar sport összeomlása senkinek nem állhat az érdekében.

Az olimpiai ciklus felénél vagyunk, hamarosan megkezdődnek a kvalifikációs versenyek a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Most a legfontosabb feladat a támogatási szerződések, a pályázatok és a kifizetések folytonosságának biztosítása lesz. A klubok számára az is kulcsfontosságú, hogy mikor ismerhetik meg a következő év sportra vonatkozó költségvetését. A kormány korábban azt is jelezte, hogy a sportolás szélesebb körű elérhetősége és a tömegsport támogatása hangsúlyosabbá válhat. Ennek tényleges hatását az mutatja majd meg, hogy több gyermek és felnőtt sportolhat-e megfizethető feltételek mellett. 

A legfontosabb nyitott kérdések

Hogyan osztják fel a 150 milliárd forintot a sportágak között? Ez most az egyik legfontosabb kérdés. 

A következő kérdés, hogy mennyi jut a profi sportra, és mennyi az utánpótlásra, az amatőr sportra és a szabadidősport támogatására? 

Mi lesz azokkal a klubokkal, amelyek eddig jelentős TAO-forrásból működtek? Milyen szerepet kapnak a vállalati szponzorok az új rendszerben?

Ezekre a kérdésekre akkor kapunk majd választ, ha megismerjük a Tisza-kormány által elképzelt új állami sportfinanszírozás részleteit.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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