Még tanulják a kormányzást – reagált Havasi Bertalan a Tisza legújabb húzására
Törvényileg kétfős titkárság jár Orbán Viktornak, mint volt miniszterelnöknek, ezt mégsem biztosítja a Tisza-kormány. Lapunk ezzel kapcsolatban kereste Havasi Bertalant, a Fidesz sajtófőnökét, aki tudatta, hogy a kabinet részéről még csak válasz sem érkezett a megkereséseikre.
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