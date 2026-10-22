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Határátlépésre készül a BKK, a főváros új szerepet szán a közlekedési cégnek

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A főváros és az állam megállapodása nyomán a BKK nemcsak tulajdonosi, hanem működési szempontból is átalakulhat: a közlekedésszervezés a főváros határain túlra terjeszkedhet, miközben újrarendeznék a főváros és a kerületek közötti együttműködést is.

Gábor Márton
2026. 10. 22. 16:35
Kiss Ambrus és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A szolidaritási hozzájárulás kapcsán Kiss Ambrus kiemelte, teljesen új alapokra kell helyezni a rendszert, illetve a beszedett pénzek felhasználásának módját. 

A szolidaritási hozzájárulás 2023 után elvesztette szolidaritási jellegét, éppen ezért a kormánynak be kell mutatnia, hogy ez miként segíti az elmaradottabb településeket

– tette hozzá a főigazgató. Elmondta, jelenleg a szolidaritási hozzájárulás kivetésekor a kormányzat kevés változót vesz figyelembe. 

A parkolás üzemeltetése kapcsán Kiss Ambrus elmondta, a Budapesti Közlekedési Központon keresztül fogják üzemeltetni a teljes infrastruktúrát, a bevételeket pedig az úthálózat fejlesztésére, többek között a bicikliutak, járdák, utak felújítására fogják felhasználni.  A 2027-es évre pedig a főváros 10 milliárd forintnyi útfejlesztéssel számolnak. 

A főigazgató ugyanakkor arra is rávilágított, a kormány és a főváros közötti megegyezés értelmében a szóban forgó bevételeket bizonyos esetekben a közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztésére is felhasználható lesz. 

A főigazgató elmondta, a parkolás üzemeltetésének átvételével okafogyottá válik az egyes zónák fenntartása. Kiss Ambrus kiemelte, a lakossági kedvezmények kiadását a 2027-es évben még a kerületek fogják végezni, a főváros ezt a feladatot 2028 januárjában fogja átvenni. A főigazgató ugyanakkor nem tudott arra a kérdésre válaszolni, hogy az egyes parkolási kedvezményeket a jövőben a lakosok milyen formában, és mekkora területre fogják megkapni.

Borítókép: Kiss Ambrus és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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