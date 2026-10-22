Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Így hullott darabokra Magyar Péter egyik hazugsága, senki nem manipulálta az iratokat
Magyar Péter azt állította, bizonyítani tudja, hogy Rogán Antal vagy emberei bementek az ügyészségre, és iratokat manipuláltak. Fürcht Pál volt főügyész ugyanakkor azt állítja: amíg ő vezette a Központi Nyomozó Főügyészséget, tudomása szerint ilyen nem történt. A volt főügyész még műszeres vallomásellenőrzést is vállalna állítása igazolására.
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