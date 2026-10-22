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Így hullott darabokra Magyar Péter egyik hazugsága, senki nem manipulálta az iratokat

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Magyar Péter azt állította, bizonyítani tudja, hogy Rogán Antal vagy emberei bementek az ügyészségre, és iratokat manipuláltak. Fürcht Pál volt főügyész ugyanakkor azt állítja: amíg ő vezette a Központi Nyomozó Főügyészséget, tudomása szerint ilyen nem történt. A volt főügyész még műszeres vallomásellenőrzést is vállalna állítása igazolására.

Gábor Márton
2026. 10. 22. 9:25
Fotó: Hatlaczki Balázs

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

központi nyomozó főügyészségfőügyésztisza pártrogán antalMagyar Péter

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Bánó Attila
idezojelekMagyar Péter

A tiszásokból nem lesz­nek pesti srácok

Bánó Attila avatarja

Magyar Péterék a lyukas zászló lengetésével lényegében azt üzenik, hogy ők olyanok, mint a pesti srácok, akik bátran harcoltak a diktatúra ellen. Ez az „üzenet” azonban rettentően sántít.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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