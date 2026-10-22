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Célzott leépítések várhatók az Audi Hungariánál

Célzott leépítések várhatók az Audi Hungariánál

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Félezer fővel csökkent tavaly az Audi Hunaria dolgozói létszáma, és továbbra is várhatók célzott létszámcsökkentések. Ugyanakkor nincs napirenden a termelési kapacitások visszafogása.

Magyar Nemzet
2026. 10. 22. 8:42
Létszemcsökkentések várhatók az Audinál Fotó: Kurucz Árpád

A jövő az elektromibilitás

A győri üzem hosszú távú jövőjében az elektromobilitás is meghatározó szerepet kap. A vállalat 2026-ban elindította a MEBeco elektromos hajtásrendszerek sorozatgyártását, amelyek a Volkswagen Csoport kisebb, elsőkerék-hajtású elektromos modelljeibe kerülnek. Az új hajtásokat többek között a Škoda Epiq, a Cupra Raval és a Volkswagen ID. Polo számára fejlesztették. Gyártásuk automatizált, rugalmas termelési rendszeren zajlik.

Az Audi Hungaria jelenleg az Audi Q3 és Q3 Sportback modelleket, azok plug-in hibrid változatait, valamint a Cupra Terramart gyártja. Emellett a Volkswagen Csoport 31 járműgyárát látja el belső égésű és elektromos hajtásrendszerekkel.

A vállalat szerint a győri telephely hosszú távú szerepét a sokrétű termékportfólió, a magas szintű szakmai kompetenciák és a konszernen belüli beszállítói kapcsolatok alapozzák meg. A jelenlegi intézkedések így elsősorban a szervezet karcsúsítására irányulnak, nem pedig a gyártási tevékenység visszafogására. A további létszámváltozások mértékéről ugyanakkor egyelőre nem közölt részletes terveket az Audi Hungaria.

Ezt tudni a győri gyárbezásásról

Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta, a Volkswagen-csoport működésének gyökeres átalakítása miatt a vállalat győri üzeme nincs veszélyben. Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója szerint a létesítmény jövője biztosított, mivel fontos szerepe van a konszern termelési láncában. Az esetleges gyárbezárásokról már hónapok óta terjednek a hírek, azonban a Volkswagen-csoport felügyelőbizottsági ülésén meghatározták a stratégiai irányvonalat. Ennek alapja pedig a túlságosan magas gyártókapacitás csökkentése.


 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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