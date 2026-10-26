Ez nem jött be: elutasították Gyárfás Tamás perújítási indítványát, marad a börtönben

Gyárfás hét évet kapott

2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával. Az ügyben tavaly áprilisban született jogerős döntés, felbujtásért Gyárfás Tamás hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. A bíróság szerint a Nap TV volt tulajdonosa, Gyárfás Tamás és Fenyő János élet-halál harcot vívott egymással a média uralásáért.

Fenyő sorsa 1996 végén pecsételődött meg, amikor Gyárfás Tamás beleegyezett Portik tervébe, miszerint utóbbi férfi megöleti a médiacézárt. A felbujtás a bíróság szerint úgy történt, hogy Portik Fenyőre célozva egy, a halálára utaló mutató mozdulatot tett, majd megkérdezte, hogy „szétb…sszuk”? Gyárfás erre széttárta a kezét és bólintott.