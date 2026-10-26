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Ez nem jött be: elutasították Gyárfás Tamás perújítási indítványát, marad a börtönben

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Elutasította Gyárfás Tamás perújítási indítványát a Fővárosi Ítélőtábla. Ennek oka, hogy az indítványban szereplő személyek nyilatkozatai nem felelnek meg az új bizonyítékra vonatkozó törvényi feltételeknek. A döntés nem végleges, ellene Gyárfás védője a kézbesítéstől számított nyolc napon belül fellebbezéssel élhet a Kúriához.

Pámer Dávid
2026. 10. 26. 14:01
Ez nem jött be: elutasították Gyárfás Tamás perújítási indítványát, marad a börtönben
Gyárfás börtönben marad. Fotó: Magyar Nemzet

Gyárfás hét évet kapott

2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is  meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával. Az ügyben tavaly áprilisban született jogerős döntés, felbujtásért Gyárfás Tamás  hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. A bíróság szerint a Nap TV volt tulajdonosa, Gyárfás Tamás és Fenyő János élet-halál harcot vívott egymással a média uralásáért. 

Fenyő sorsa 1996 végén pecsételődött meg, amikor Gyárfás Tamás beleegyezett Portik tervébe, miszerint utóbbi férfi megöleti a médiacézárt. A felbujtás a bíróság szerint úgy történt, hogy Portik Fenyőre célozva egy, a halálára utaló mutató mozdulatot tett, majd megkérdezte, hogy „szétb…sszuk”? Gyárfás erre széttárta a kezét és bólintott. 

Az ügyben döntőnek bizonyultak azok a hangfelvételek, amiket Portik rögzített a Gyárfással folytatott beszélgetéseiről a kétezres évek közepén. A társalgás során többször visszautaltak a Fenyő-gyilkosságra. Portik Tamás hazugságvizsgálaton átment bizalmasa is Gyárfás ellen vallott

 

fenyő jánosgyárfás tamásfővárosi ítélőtáblaSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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