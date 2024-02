Portik ötlete volt Fenyő kivégzése, amire Gyárfás rábólintott

P.: (közbevág) Még akkor is szórakoztál velem, hogy van valami másik stáb, és a..., azt is megkérted, és hogy lehet, hogy azok voltak, nem is én. Emlékszel még, hogy szórakoztál velem akkor is?

Gy.: Nem, hogy..., hogy közelített engem egy stáb, aki együttműködési készséget...

P.: (közbeszól) Igen.

Gy.: ...akart tanúsítani próbált, és én mondtam, hogy olyan nekem abszurd, tehát, hogy a..., a..., és erre te kérdezted tőlem, hogy én beszéltem-e mással.