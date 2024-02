Fenyő-ügy: a magyar kriminalisztika legrejtélyesebb gyilkossági ügyében születik ma ítélet

Néhány hónappal később, 2018. március 22-én gyanúsítottként hallgatták ki a börtönben a Prisztás-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás megrendelése miatt jogerősen elítélt Portik Tamást, majd április 17-én, a délutáni órákban Gyárfás Tamást is előállították a rendőrök. A Nap TV volt tulajdonosa terhére azt rótták a nyomozók, hogy ő bujtotta fel az Energol-vezért arra, hogy Roháccsal és bandájával ölesse meg legnagyobb üzleti riválisát, Fenyő Jánost.

Gyárfás és Portik ellen felbujtás miatt 2019 nyarán emeltek vádat. A vád lényege, hogy Gyárfás gyűlöletig fajuló konfliktusban volt Fenyő Jánossal, a Vico médiabirodalom urával, ezért 1997 őszén elhatározta, hogy felkéri régi ismerősét, Tasnádi Pétert (akit Gyárfás a ’80-as évek vége óta ismer), hogy szervezze meg a merényletet. Miután Tasnádi nem ölette meg a médiacézárt, Gyárfás Portik Tamáshoz fordult, aki Jozef Rohácnak „adta ki a munkát”. A vádirat Portikról megjegyezte azt is, hogy az olajszőkítési ügyleteiről elhíresült Energol Rt. vezérigazgatójaként „jelentős vagyonra tett szert”, és egy 15-20 fős csoportot irányítva „a budapesti éjszakai élet meghatározó alakjává lépett elő”. Portik „az ellenfeleivel való leszámolás érdekében semmitől sem riadt vissza”. Gyárfás és Portik életútja 1994-ben keresztezte egymást, amikor a bűnöző egy rövid ideig házat bérelt a médiaproducertől.

Póta Péter bíró 2019 novemberében megtartotta az előkészítő ülést. A nem sokkal később kitört koronavírus-járványnak is köszönhetően jócskán elhúzódó per első fokon múlt héten befejeződött. Mindkét vádlott tagadja a terhére rótt bűncselekményt és ártatlannak vallotta magát.

Nem tudni a megbízás körülményeiről

Cikkünkben összegezzük azt is, hogy mik a vád legfőbb érvei, és erre a védelemnek mi a válasza. Amit az elején fontos leszögezni,az az, hogy a bizonyítékok alapján nem tudni semmit az állítólagos megbízás körülményeiről: Gyárfás mikor, hol, és hogyan bujtotta fel Portikot az emberölésre. Ezzel a védelem is érvelt, az ügyészség válasza erre, hogy a felbujtó akkor is felelősségre vonható, ha az ügy jellege miatt nem állapítható meg, pontosan hol és mikor valósult meg a rábírás. Erre egy jó példa az Aranykéz utca robbantás, amiben Portikot úgy ítélték el, hogy nem lehet tudni, pontosan mikor és hol adta ki a parancsot Boros Tamás kivégzésére.

Portik szerint parancsba kapta Gyárfás behálózását

Portik ellen szól, hogy a gyilkosságért jogerősen elítélt Rohác bizonyíthatóan az ő bérgyilkosa volt, aki Magyarországon kizárólag neki és két egykori cégtársának dolgozott (utóbbi két személy a Fenyő-merénylet idején le volt tartóztatva gazdasági bűncselekmények miatt). Portikra vallott több tanú is, illetve a hatóság által lefoglalt hangfelvétel, amin Portik többször is kijelentette, hogy Gyárfás megrendelésére ő ölette meg Fenyőt. Az Energol-vezér védekezése röviden úgy foglalható össze, hogy nem is Rohác a gyilkos, a tanúk hazudnak és koncepciós eljárásba rángatták bele, amihez neki semmi köze, a hangfelvételt pedig a néhai Drobilich Gábor és a rendőrség megbízásából készítette, hogy csapdát állítson Gyárfásnak. Drobilich már nem tud védekezni, hiszen néhány éve meghalt, a rendőrség pedig azt mondja, hogy nem kapott a maffiózó ilyen felkérést tőlük.

Élet-halál harc a Nap-keltéért

Gyárfás esetében az ügyészség azt emelte ki, hogy élet-halál harc folyt a két egykori médiacápa, Gyárfás és Fenyő között, az úszószövetség volt elnöke pedig a játszma végleges lezárása érdekében ölette meg riválisát. A legismertebb a konfliktusok közül, hogy Fenyő meg akarta szerezni Gyárfástól a Nap-kelte című televíziós műsor szerkesztési jogát. Utóbbi 2010 előtt a legbefolyásosabb közéleti műsor volt, a különböző politikusok, miniszterek, miniszterelnökök egymásnak adták a kilincset. A Nap-kelte a kereskedelmi televíziók megjelenése előtt, de még utána is szinte korlátlan befolyást és hatalmat jelentett. Fenyő egy darabig, egy külsős cég segítségével meg is szerezte a szerkesztési jogot, ám egy bírósági döntés 1996 október 11-én Gyárfásnak adott igazat. A védelem szerint ez az a pont, amikor véget ért a gazdasági háború a két üzletember között, innentől kezdve megszűnt a konfliktus.

A vádhatóság szerint ez azonban nincs így: Gyárfás ugyanis megtudta, hogy Fenyő még 1997-ben sem hagyott fel azzal, hogy tönkretegye, és megverette egyik vádlott-társát, hogy egy gazdasági ügyben az exúszóelnök ellen valljon. Ezért döntött úgy, hogy megöleti Fenyőt. A védelem szerint viszont nincs bizonyíték arra, hogy a verésről, illetve arról, hogy Fenyő nem hagyott fel az ellehetetlenítésével, Gyárfás tudomást szerzett.

A rejtélyes hangfelvétel

A vád egyik kulcsfontosságú támasza az a hangfelvétel, amelyet Portik rögzített a 2000-években kettejük beszélgetéseiről, és amelyen többször szóba került a Fenyő-gyilkosság (Portik szinte az egész életét rögzítette, ennek csak egy kis része a Gyárfással történt beszélgetés). A hangfelvételekből egy nagyon furcsa, húzd meg-ereszd meg viszonyt lehet feltételezni, ami idővel nyilvánvalóan egyre mélyebbé vált, hiszen még a magánéletük féltettebb titkait is megosztották egymással. Gyárfás a felvételeken azt soha nem ismerte el, hogy megbízást adott a médiacézár megölésére, bár Portik ezt többször megpróbálta kiprovokálni. Másrészt a felvételeken az is észrevehető, hogy nem mindig utasítja el egyértelműen Portik célozgatásait. Gyárfás azzal is védekezett, hogy a felvételekből kiderül, nem fizetett Portiknak, amit ő nehezményez is. Az ügyészség szerint Portik nem pénzt, inkább kapcsolati tőkét remélt Gyárfástól, például, hogy hozza össze őt Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnökkel. Gyárfás állítja: ez nem történt meg.