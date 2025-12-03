női kézilabda-válogatottvilágbajnokságmagyar válogatott

Élje át újra a románok elleni diadalt a kézilabda-vb-n + galéria

A nemzeti csapat nagy lépést tett a negyeddöntőbe jutás felé. A magyar női kézilabda-válogatott szerda este, Rotterdamban 34-29-re legyőzte a román csapatot a német–holland közös rendezésű világbajnokság középdöntőjének első fordulójában, ezzel jelenleg hatpontos a csoportjában. Nézze meg a meccs legjobb fotóit galériánkban!

2025. 12. 03. 20:40
Klujber Katrin (jobbra) és a magyar női kézilabda-válogatott örömmámorban úszott a románok legyőzése után. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
A presztízsen túl is nagy tétje volt a szerdai rangadónak. A magyar női kézilabda-válogatott annak tudatában léphetett pályára szerdán a románok ellen, hogy amennyiben nyer, a hátralévő két mérkőzése ellenére jó eséllyel folytathatja majd a legjobb nyolc között is. A félidei 18-16-os vezetés után a második játékrész nehéz időszakait átvészelte a gárda, amely végül 34-29-re győzött.

Még kétszer játszik a magyar női kézilabda-válogatott a középdöntőben

A magyar válogatott pillanatnyilag vezeti az I. középdöntős csoportot, igaz, Dánia még befoghatja – az északiak szerda este Szenegállal mérkőznek meg. A nemzeti csapat pénteken 18 órától a japán, majd vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen folytatja szereplését. 

1/17 Női kézilabda-vb - Magyarország-Románia

 

