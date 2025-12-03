Élje át újra a románok elleni diadalt a kézilabda-vb-n + galéria

A presztízsen túl is nagy tétje volt a szerdai rangadónak. A magyar női kézilabda-válogatott annak tudatában léphetett pályára szerdán a románok ellen, hogy amennyiben nyer, a hátralévő két mérkőzése ellenére jó eséllyel folytathatja majd a legjobb nyolc között is. A félidei 18-16-os vezetés után a második játékrész nehéz időszakait átvészelte a gárda, amely végül 34-29-re győzött.

A magyar női kézilabda-válogatott a szurkolókkal közösen ünnepelte a sikert (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Még kétszer játszik a magyar női kézilabda-válogatott a középdöntőben

A magyar válogatott pillanatnyilag vezeti az I. középdöntős csoportot, igaz, Dánia még befoghatja – az északiak szerda este Szenegállal mérkőznek meg. A nemzeti csapat pénteken 18 órától a japán, majd vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen folytatja szereplését.