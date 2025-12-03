James Garfield, aki úgy lett elnök, hogy elnökjelölt sem akart lenni

A szegénységből induló fiú, akinek nagyobb tervei voltak

James Garfield 1831-ben született Ohio állam egyik legszegényebb vidékén. Gyermekkora a túlélésről szólt: hajóvontatóként, asztalossegédként, majd tanítóként dolgozott, miközben anyja egyedül tartotta fenn a családot. Tanulmányai során kitűnt szónoki és matematikai tehetségével. A korabeli leírások szerint úgy beszélt, hogy „az elme és az érzelem egyszerre lobbant lángra”. Nem csoda, hogy hamar a politika felé fordult.

Tábornok és képviselő

A polgárháború kitörésekor az Unió mellé állt, és gyorsan tábornoki rangra emelkedett. Később, több mint másfél évtizeden át, a Kongresszus egyik legbefolyásosabb tagja lett: egyszerre reformer, stratégiai gondolkodó és pártok felett álló közvetítő. Ekkor azonban még senki sem gondolt arra, hogy Garfield valaha is az elnökség közelébe kerülhet.

A jelölt, aki nem akart jelölt lenni

Az 1880-as republikánus konvenciót három nagy frakció feszültsége uralta: Ulysses S. Grant hívei, James G. Blaine támogatói és John Sherman tábora.Garfield az utóbbi vezetője volt, ráadásul Sherman jelölőbeszédét is ő mondta el, áttörő sikerrel. A beszéd olyan hatásos volt, hogy a delegáltak többsége egy pillanatra megnémult — mielőtt felzúgott a taps.

Garfield-Arthur választási poszter Fotó: Currier & Ives / Library of Congress

A konvenció azonban zsákutcába jutott. Szavazás szavazást követett, de sem Grant, sem Blaine nem szerzett többséget. A 30. kör után a delegáltak egy része már a kilátástalanságtól csüggedt, mások dühösek voltak. Ekkor Wisconsin állam küldöttsége váratlanul bedobta Garfield nevét.

A tiltakozás, amelyet a történelem elsodort

Amikor Garfield meghallotta, hogy valaki őrá szavazott, felugrott: „Nem járultam hozzá a nevem használatához!” – mondta nyíltan.

A konvenció ekkor már nem akarta hallani a tiltakozást.

A következő szavazási körben több delegált is rá voksolt. Minden új körrel nőtt a támogatottsága, mert, nem volt botrányokkal terhelt, tisztelték mindhárom frakcióban, és egyre többen hitték, hogy ő lehet az egyetlen elfogadható kompromisszum.

Garfield egy választási naggyűlésen Fotó: Wikimedia Commons

A 36. szavazási körben végül Garfield elsöprő többséget kapott. A saját állama – Ohio – delegációja is rá szavazott. Ekkor mondta később állítólag csendesen egy barátjának: „A történelem olykor olyan ajtókat nyit ki, amelyeken nem akartam belépni.”