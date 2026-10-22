Eldőlt, lesz-e időközi választás Hegyvidéken

A polgármester az önkormányzati ingatlanok felmérését is példaként hozta fel. Elmondása szerint hivatalba lépése után mintegy 350 üres ingatlant vizsgáltak meg annak érdekében, hogy eldöntsék, melyeket érdemes felújítani és melyek esetében lehet indokolt az értékesítés.

A kritikusok szerint nemcsak a leszavazott előterjesztésekkel van probléma

A polgármester érvelését több képviselő is vitatta. Novák István szerint ugyanis nemcsak azok a beruházások maradtak el, amelyekhez a testület nem adta meg a szükséges támogatást, hanem olyan fejlesztések is, amelyekre már megszületett a döntés és rendelkezésre áll a forrás. A momentumos képviselő a költségvetési teljesítésben szereplő nullás tételekre is hivatkozott, és azt mondta: a polgármester akkor hivatkozhatna megalapozottan a képviselők akadályozó szerepére, ha a már jóváhagyott fejlesztések megfelelő ütemben haladnának.

Surányi Judit hasonló kritikát fogalmazott meg. Szerinte a választási ígéretek jelentős része nem teljesült, és a kerület vezetéséből hiányzik az egyértelmű irány.

Vadász Gábor volt alpolgármester ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kialakult helyzetet nem feltétlenül lehet egyetlen ember felelősségének tekinteni. Ugyanakkor úgy vélte, Kovács Gergely másfél év alatt elvesztette a képviselők bizalmának jelentős részét.

A Fidesz nem támogatta a feloszlatást

A vita egyik hangsúlyos része a Fidesz álláspontja volt. Fonti Krisztina fideszes képviselő kijelentette, hogy a képviselők nem kívánnak részt venni a Tisza és a Kutyapárt közötti politikai konfliktusban.

Ebben a kutyakomédiában nem veszünk részt

– fogalmazott. Fonti szerint a kialakult helyzetért nem kizárólag a polgármester felelős, hanem azok a képviselők is, akik korábban támogatták Kovácsot, később azonban szembefordultak vele. A Fidesz ezért nem támogatta a testület feloszlatását és az időközi választás kiírását. A szavazás eredményeként így a négy fideszes képviselő voksa is hozzájárult ahhoz, hogy a feloszlatásra irányuló kezdeményezés ne kapja meg a szükséges többséget.