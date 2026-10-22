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Eldőlt, lesz-e időközi választás Hegyvidéken

Eldőlt, lesz-e időközi választás Hegyvidéken

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Elutasította a XII. kerületi képviselő-testület feloszlatására vonatkozó javaslatot a hegyvidéki önkormányzat csütörtöki ülésén. Az indítványt öten támogatták, tizenegyen ellene szavaztak, egy képviselő pedig tartózkodott. A döntés nyomán nem lesz időközi önkormányzati választás, Kovács Gergely polgármester és a jelenlegi képviselő-testület folytatja munkáját.

Gábor Márton
2026. 10. 22. 14:41
Borítókép: Kovács Gergely (Fotó: Csudai Sándor)

A polgármester az önkormányzati ingatlanok felmérését is példaként hozta fel. Elmondása szerint hivatalba lépése után mintegy 350 üres ingatlant vizsgáltak meg annak érdekében, hogy eldöntsék, melyeket érdemes felújítani és melyek esetében lehet indokolt az értékesítés.

A kritikusok szerint nemcsak a leszavazott előterjesztésekkel van probléma

A polgármester érvelését több képviselő is vitatta. Novák István szerint ugyanis nemcsak azok a beruházások maradtak el, amelyekhez a testület nem adta meg a szükséges támogatást, hanem olyan fejlesztések is, amelyekre már megszületett a döntés és rendelkezésre áll a forrás. A momentumos képviselő a költségvetési teljesítésben szereplő nullás tételekre is hivatkozott, és azt mondta: a polgármester akkor hivatkozhatna megalapozottan a képviselők akadályozó szerepére, ha a már jóváhagyott fejlesztések megfelelő ütemben haladnának.

Surányi Judit hasonló kritikát fogalmazott meg. Szerinte a választási ígéretek jelentős része nem teljesült, és a kerület vezetéséből hiányzik az egyértelmű irány.

Vadász Gábor volt alpolgármester ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kialakult helyzetet nem feltétlenül lehet egyetlen ember felelősségének tekinteni. Ugyanakkor úgy vélte, Kovács Gergely másfél év alatt elvesztette a képviselők bizalmának jelentős részét.

A Fidesz nem támogatta a feloszlatást

A vita egyik hangsúlyos része a Fidesz álláspontja volt. Fonti Krisztina fideszes képviselő kijelentette, hogy a képviselők nem kívánnak részt venni a Tisza és a Kutyapárt közötti politikai konfliktusban.

Ebben a kutyakomédiában nem veszünk részt 

– fogalmazott. Fonti szerint a kialakult helyzetért nem kizárólag a polgármester felelős, hanem azok a képviselők is, akik korábban támogatták Kovácsot, később azonban szembefordultak vele. A Fidesz ezért nem támogatta a testület feloszlatását és az időközi választás kiírását. A szavazás eredményeként így a négy fideszes képviselő voksa is hozzájárult ahhoz, hogy a feloszlatásra irányuló kezdeményezés ne kapja meg a szükséges többséget.

Nem kapott támogatást a halasztás sem

Az ülésen Élő Norbert DK-s képviselő azt javasolta, hogy a testület ne azonnal döntsön a feloszlatásról, hanem novemberig halassza el a kérdést. Szerinte ez időt adhatna egy kompromisszumos együttműködés kialakítására. A halasztási javaslatot azonban a képviselők 2 igen, 8 nem és 7 tartózkodás mellett elutasították.

A végső szavazás eredményeképpen így a testület egyben maradt. Visi Piroska a döntés előtt azt mondta: ha már nem oszlatják fel a képviselő-testületet, akkor a további együttműködésben részt vevő politikai erőknek nyíltan kellene vállalniuk a felelősséget a kerület irányításáért. A csütörtöki döntés értelmében azonban egyelőre nem lesz időközi választás: a jelenlegi képviselő-testület és Kovács Gergely polgármester folytatja a munkát a XII. kerületben.

Borítókép: Kovács Gergely (Fotó: Csudai Sándor)

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