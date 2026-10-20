Kiszállt a NAV a Nemzeti Filmintézethez, Rákay Philip lehet a célpont
Házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Filmintézet budapesti székhelyén. A hatóság a Most vagy soha! című film állami támogatásával kapcsolatos iratokat keresett. Az ügyben költségvetési csalás gyanújával folyik nyomozás.
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