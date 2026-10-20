Keveslik a béremelést a rendvédelmi dolgozók

A tűzoltók is elégedetlenek

Salamon Lajos, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének (HTFSZ) elnöke azt mondta, szintén kevésnek tartják a 15 százalékos mértékű béremelést. Megjegyezte, ez abban az esetben lehet megfelelő, ha egy bérfelzárkóztatási folyamat kiinduló lépését jelenti.

Üdvözlik ugyanakkor az illetményalap bejelentett emelését.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az ígéretek fényében nagy volt a várakozás az állomány körében, ezért magasabb béremeléssel számoltak. Azt biztatónak tartják, hogy a 2012 óta változatlan, 38 650 forintos illetményalap több mint 42 ezer forintra, vagyis mintegy 6 ezer forinttal emelkedik, mert ez határozza meg a pótlékok mértékét is.

Ugyanakkor az már most látszik, hogy a fővárosban és jellemzően a megyei jogú városokban szolgálatot teljesítő kollégák számára bevezetendő kiemelt területi pótlék valószínűleg bérfeszültséget fog szülni - jegyezte meg a HTFSZ elnöke, rámutatva: ennek mértéke a beavatkozások száma alapján fog eldőlni. Szerinte ugyanakkor az érintetteknek be kell látniuk, hogy aki többet dolgozik, többletjövedelmet is érdemel.

Semmilyen információval nem rendelkeznek

Powell Pál, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) elnöke elsősorban azt kifogásolta, hogy semmilyen információval nem rendelkeznek a béremelés eloszlásának módjáról, arról, hogy kiket és milyen mértékben érint az átlagos béremelés.

A civilként dolgozó belügyi és rendvédelmi munkavállalók bérhelyzete még a hivatásos állományénál is rosszabb, a fizetésük jelenleg a minimálbér és a garantált bérminimum közelében van

– hívta fel a figyelmet.

Azt mondta, a visszajelzések alapján biztos, hogy csalódást kelt a munkavállalók körében a bejelentett béremelés mértéke, kollégái teljesen jogosan számítottak többre. Viszont ha ez egy bérrendezési folyamat kezdete, és a következő években fokozatosan emelkednek a bérek a rendvédelemben is, akkor talán el tudják fogadni a munkavállalók az intézkedést.