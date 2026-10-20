Egy napot várni kellett arra, hogy a legfontosabb számokat elmondja Magyar Péter

Ezt pótolta ma reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában. Ebből kiderül, hogy az idei 1,7-1,8 százalékos növekedés és hasonló mértékű infláció után

jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol a kormány,

a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján pedig 3 százalék az inflációs célszám.

Magyar Péter arról is beszélt: 2030-ig egy középtávú pályát rajzoltak, amely alapján addigra 3 százalék feletti gazdasági növekedést szeretnének elérni.

Hiány és adósság

A költségvetési hiány 2027-ben 4,9 százalékos lehet, ami a Pénzügyminisztérium várakozása szerint 2028-ban 4 százalékra, 2029-ben 3,4 százalékra, 2030-ra pedig már 2,8 százalékra csökken. Tehát a mutató lassan ereszkedik csak. Ennél is kedvezőtlenebb az államadósság ügye. Ennek kapcsán a miniszterelnök azt közölte:

a 2026-os 77,5 százalék után 2027-re 77,2 százalékra csökken a ráta.

Csakhogy az államadósság az év elején ennél jóval kisebb volt, a GDP 74,4 százalékát tette ki. A ráta a Tisza-kormáy alatt ugrott meg és a jelek szerint a kabinet nem is csipkedi majd magát a csökkentésért.

Béremelések

Hétfőn a büdzsé ismertetésekor a miniszterelnök 670 milliárd forintnyi béremelést jelentett be, köztük a nyugdíjemelést, valamint azt is, hogy megduplázzák a családi pótlékot. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: „tehát több marad az embereknél, ennek lesz egy kis inflációnövelő hatása, de ez a 3 százalék teljesen átlagos”.

Szó esett az euró bevezetéséről is, itt konkrét részleteket nem közölt, mert a tervek nem jelentenek garantált eredményeket. Hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek, hogy az állampolgárok életén könnyítsenek, tartsák a pályát és elvégezzék a feladataikat, tartsák a költségvetést, és ha ennek az útnak a végén eljutnak az ERM II-be, akkor az „csak bónusz”.

A hétfőn ismertett költségvetési tervezet alapján érdemes felidézni, mi várható jövőre: