Súlyos részletek maradtak ki a miniszterelnök beszédéből, az ellenzék megnevezte, kik lesznek a legnagyobb vesztesek

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A Fidesz frakcióvezetője egyebek mellett azt tudakolta, mennyivel emeli majd az árakat az árrésstop kivezetése.

Magyar Nemzet
2026. 10. 19. 16:45
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője reagált a 2027-es büdzsé tervezetének bemutatására Fotó: Hatlaczki Balazs

 Szerinte amikor a Tisza-kormány azt mondta, adócsökkentés jön, mindig adónövekedés következett. Az 5000 forintos dízelutalványhoz egy 90 milliárdos adóemelés társult, a kata adóterhe megduplázódik, és bár a rezsicsökkentés kivezetéséről nem esett szó, a mai napig nem tájékoztatta a kormány a lakosságot, hogy milyen rezsiárak várhatók. 

Az ígéretekre rátérve úgy fogalmazott: a kormány egyetlen foglalkozási csoportnak sem teljesíti a választási ígéreteket, nem olyan mértékben nőnek a bérek, ahogyan arról szó volt. 

„Az elhangzottak alapján nem várható, hogy bruttó 533 600 lesz a minimálbér, várható viszont, hogy a nyereségadó jelentősen nő a vállalkozások számára. A vállalkozások lesznek ennek a költségvetésnek a legnagyobb vesztesei” – fogalmazott Bóka János. 

Kifogásolta azt is, hogy nem lehet tudni, megmarad-e az állampapírok adómentessége, tervezi-e a kormány állami vagyonelemek értékesítését, mi lesz a nyugdíjkorhatárral, lesz-e külföldi hitelfelvétel, illetve további létszámleépítés a közigazgatásban. Felhozta, hogy nem esett szó a határon túli magyarokról sem.

Beszédének végén a frakcióvezető megismételte: 

semmilyen adóemelést vagy új adó bevezetését nem támogatjuk, mert ez munkahelyek megszűnését fogja eredményezi, ez a folyamat már zajlik is.

 

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