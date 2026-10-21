Közel kétmillió forint két sajtótájékoztató közvetítésére – külsős cégnek fizetett a minisztérium

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Több mint 1,8 millió forintot fizetett ki a Szociális és Családügyi Minisztérium két gyermekvédelmi sajtótájékoztató internetes közvetítésére, miközben a kormányzat saját videós és közösségimédia-stábot is fenntart. A Tűzfalcsoport által ismertetett adatok szerint egy-egy alkalom költsége csaknem elérte az egymillió forintot.

Gábor Márton
2026. 10. 21. 12:56
Kátai-Németh Vilmos (Forrás: Facebook)

A cégadatok is kérdéseket vetnek fel

A Tűzfalcsoport a szolgáltató cég adatait is megvizsgálta. Eszerint a Stream Terminal Kft. 2026-ban mindössze két főt foglalkoztat, miközben a társaság 2025-ös nettó árbevétele 49,4 millió forint volt. A cég minősített többségi tulajdonosa egy Szlovákiában bejegyzett társaság. A portál azt is megjegyzi, hogy a Stream Terminal Europe s.r.o. magyarországi kézbesítési megbízottja egy korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő.

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További érdekesség, hogy a minisztérium hivatalos Facebook-oldalán a Tűzfalcsoport szerint jelenleg egyik érintett közvetítés sem található meg a korábbi élő videók között, noha a megrendelések kifejezetten Facebook- és YouTube-közvetítésre szóltak. Az októberi esemény Kátai-Németh Vilmos saját oldalán élőben elérhető volt, a kormány hivatalos YouTube-csatornáján pedig mindkét sajtótájékoztató felvétele megtalálható.

A felvételek technikai megjelenése a megszokott kormányzati közvetítésekhez hasonló: várakoztató képernyő, zene és kormányzati arculati elemek is megjelennek. 

Borítókép: Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter (Forrás: Facebook)

kátai - németh vilmosszociális és családügyi minisztériumtűzfalcsoportMagyar PéterSzóljon hozzá!

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