Először került vidéki iskola a dobogóra a legjobb gimnáziumok között

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A HVG idei gimnáziumi rangsorát a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium vezeti, a második helyen a Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium végzett. Az első tízben a veszprémin kívül nincsen másik vidéki iskola, az első húszba viszont további öt Budapesten kívüli intézmény is bekerült.

Gidró Kriszta
2026. 10. 25. 12:20
Fotó: Ladóczki Balázs

A 100-as listára összesen 15 intézmény került fel újonnan.

A rangsor első tíz helyezettje:

  1. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
  2. Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
  3. Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
  4. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  5. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest)
  6. VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium (Budapest)
  7. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest)
  8. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)
  9. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)
  10. Szent István Gimnázium (Budapest)

 

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