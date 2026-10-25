Először került vidéki iskola a dobogóra a legjobb gimnáziumok között

A 100-as listára összesen 15 intézmény került fel újonnan.
A rangsor első tíz helyezettje:
- Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
- Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
- Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
- Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest)
- VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium (Budapest)
- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest)
- ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)
- ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)
- Szent István Gimnázium (Budapest)