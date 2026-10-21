Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Megvan, mikor készülhet el az új alkotmány
Széles körű társadalmi egyeztetést, szakmai grémiumot és a végén népszavazást ígér egy új alkotmányozási folyamat kapcsán a miniszterelnök. A részletek azonban egyelőre kevéssé ismertek, miközben maga a kormányfő is elismerte: egy új alkotmány elfogadása akár másfél évig is eltarthat, és komoly társadalmi vitákat eredményezhet.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en