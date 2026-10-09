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Orbán Viktor megszólalt az aranykonvojügyről: „Ez szégyen!”
A volt miniszterelnök szerint a hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak az aranykonvojügyben, ezért elismerést és jutalmat érdemelnek. Orbán Viktor szégyennek nevezte, hogy a jelenlegi kormány meghurcolja azokat a munkatársakat, akik a kötelességüket teljesítették.
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