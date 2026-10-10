Ukrán kémekre csaptak le Ausztriában, de ott nem a munkájukat végző rendőrök kerültek célkeresztbe

Ausztriában nem a rendőröket vegzálják

A kémgyanús személyek elfogása kísértetiesen hasonlít a Magyarországon történt ukrán aranykonvoj ügyéhez. Egy lényeges különbség azonban van: hírek nem szólnak arról, hogy az ukránok elfogásában részt vevő személyek ellen, akik a dolgukat végezték, eljárás indult volna. Pedig Magyarországon egy kiképzett, egykori ukrán tábornokot és csapatát kapcsolták le, nem pedig egy újságíró és operatőre nyakán térdeltek. Illetve, utóbbiaknál nem voltak tisztázatlan euro- és dollármilliók, meg aranyrudak. Az aranykonvoj ügyében egyébként Orbán Viktor éppen a napokban szólalt meg.

A Fidesz elnöke azt mondta, a hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak az aranykonvoj ügyében ezért elismerést és jutalmat érdemelnek.

Orbán Viktor szégyennek nevezte, hogy a jelenlegi kormány meghurcolja azokat a munkatársakat, akik a kötelességüket teljesítették.

A TEK márciusban csapott le az ukrán aranykonvojra. Fotó: TEK

Aranykonvoj

A TEK március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt elfogott. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal.

A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság szerint csak idén több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg. A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek.

Zelenszkijék visszakapták a pénzt

A hét, tanúként kihallgatott ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak.

Az ügyről a NAV egy videót is nyilvánosságra hozott, amin az látható, hogy a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít.

A TEK által lefoglalt és dokumentált pénzt hatósági letétbe helyezték, amit a Tisza választási győzelme után, de még a Fidesz ügyvezető kormányzása idején visszaadtak Zelenszkijéknek. A pénzmosás miatt indult nyomozást pedig a NAV nem sokkal később megszüntette.