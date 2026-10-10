Ukrán kémekre csaptak le Ausztriában, de ott nem a munkájukat végző rendőrök kerültek célkeresztbe

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Kémkedés gyanújával négy ukrán állampolgárt vettek őrizetbe a héten Bécsben, köztük egy ismert oknyomozó újságírót és operatőrét. Az újságírót később szabadon engedték, operatőre azonban még pénteken is őrizetben volt. Az osztrák hatósági fellépés több ponton emlékeztet a magyarországi aranykonvoj ügyére, a két eset között azonban lényeges különbség, hogy Ausztriában nem indult eljárás a feladatukat végző rendőrök ellen.

Pámer Dávid
2026. 10. 10. 15:00
Forrás: Facebook

Ausztriában nem a rendőröket vegzálják

A kémgyanús személyek elfogása kísértetiesen hasonlít a Magyarországon történt ukrán aranykonvoj ügyéhez. Egy lényeges különbség azonban van: hírek nem szólnak arról, hogy az ukránok elfogásában részt vevő személyek ellen, akik a dolgukat végezték, eljárás indult volna. Pedig Magyarországon egy kiképzett, egykori ukrán tábornokot és csapatát kapcsolták le, nem pedig egy újságíró és operatőre nyakán térdeltek. Illetve, utóbbiaknál nem voltak tisztázatlan euro- és dollármilliók, meg aranyrudak. Az aranykonvoj ügyében egyébként Orbán Viktor éppen a napokban szólalt meg.

A Fidesz elnöke azt mondta, a hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak az aranykonvoj ügyében ezért elismerést és jutalmat érdemelnek. 

Orbán Viktor szégyennek nevezte, hogy a jelenlegi kormány meghurcolja azokat a munkatársakat, akik a kötelességüket teljesítették.

ukrán aranykonvoj
A TEK márciusban csapott le az ukrán aranykonvojra. Fotó: TEK

Aranykonvoj

A TEK március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt elfogott. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. 

A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság szerint csak idén több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. 

A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg. A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek.

Zelenszkijék visszakapták a pénzt

A hét, tanúként kihallgatott ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. 

Az ügyről a NAV egy videót is nyilvánosságra hozott, amin az látható, hogy a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít. 

A TEK által lefoglalt és dokumentált pénzt hatósági letétbe helyezték, amit a Tisza választási győzelme után, de még a Fidesz ügyvezető kormányzása idején visszaadtak Zelenszkijéknek. A pénzmosás miatt indult nyomozást pedig a NAV nem sokkal később megszüntette.

Több gyanúsított van

Az ügyben a pénzmosás gyanúján kívül az ukrán személyek jogi képviseletét ellátó Horváth ügyvédi iroda feljelentése alapján jogtalan fogvatartás miatt is eljárás indult a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) alárendeltségébe tartozó Fővárosi Nyomozó Ügyészségen. Abban az ügyben már gyanúsított Hajdu János, a TEK volt parancsnoka és öt rendőr, valamint közokirat-hamisítással gyanúsították meg a korábbi legfőbbügyész-jelölt testvérét is, aki az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársaként vett részt az aranykonvojügyben.

 

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