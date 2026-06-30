Rendkívüli

Aranykonvoj: az ukránok ügyvédei börtönbe csukatnák Orbán Viktort, ezen múlik, hogy sikerül-e a tervük

terrorelhárítási központorbánorbán viktorügyészség

Aranykonvoj: az ukránok ügyvédei börtönbe csukatnák Orbán Viktort, ezen múlik, hogy sikerül-e a tervük

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nagy port kavart a magyar közéletben, hogy az ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki az ukrán aranykonvoj feltartóztatása miatt zajló nyomozásban Hajdu Jánost, a TEK volt vezetőjét. Orbán Viktor videót is közölt, és mindenkit arra kért, álljon ki Hajdu János mellett. A Fidesz szerint ezzel megkezdődött a tiszás leszámolás, míg az ukránok jogi képviselője már Orbán Viktort szeretné börtönben látni és azt állítja, hogy a legfőbb ügyész el akarja sikálni az eljárást. Cikkünkben összeszedtük, mit lehet eddig tudni a hatalmas politikai botrányt kirobbantó, több szálon futó bűnügyről.

Pámer Dávid
2026. 06. 30. 18:00
Forrás: TEK
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukránok ügyvédjének nem tetszik, hogy a hatóság betartja a törvényeket

Még Hajdu meggyanúsítása előtt a 444 portálon közzétettek egy állítólagos, a hatóság által eddig nem cáfolt  ügyészségi iratot. Abban az áll, az ügyben a lényegi döntést meghozó személyek: 

Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatója és Demeter Tamás a NAV volt bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese. Farkas Örssel és Hajdu Jánossal kapcsolatban megemlítették, hogy az ő „gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt“.

Utóbbit hétfőn ki is hallgatták gyanúsítottként. Miután a 444-en megjelent az irat, Magyar Péter példátlan módon megfenyegette a legfőbb ügyészt, hogy részletesen számoljon be az ügyről, ellenkező esetben le kell mondania. Ezek után 

az ukránok jogi képviselője azzal a beadvánnyal fordult az ügyészséghez, hogy a vádhatóság indítványozza az állítólagos ügyészi iratban szereplő személyek, köztük Orbán Viktor letartóztatását. Miután ez nem történt meg, sőt Hajdu János szabadlábon védekezhet, Horváth Lóránt gyakorlatilag politikai aktivistaként viselkedve saját Facebook-oldalán arról írt, hogy ezzel a lépéssel, hogy a volt TEK-vezért nem vették őrizetbe, és nem indítványozták a letartóztatását, „sínre tették a nyomozást“, amit úgy ért, hogy szerinte így nem fog eljutni magasabb szintre az ügy. 

Pedig az ügyészség a gyanúsításról kiadott közleményében részletesen megindokolta, hogy a letartóztatás törvényi feltételei nem állnak fenn, ezért nem kezdeményeztek semmilyen kényszerintézkedést a bíróságnál.

Az ukránok ügyvédje fájlalta azt is, hogy így Orbán Viktorig szerinte nem fog eljutni a nyomozás. A jogi képviselő ezután felháborodva írta, hogy szerinte Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészsége alatt soha nem fog kiderülni az igazság. 

Laczó Adrienn, az ukránokat védő ügyvédi iroda vezető ügyvédje kedden az Indexnek meg is erősítette: továbbra is ragaszkodnak Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs volt államtitkár és Demeter Tamás, a NAV volt bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese gyanúsítotti kihallgatásához. Szerinte nyilvánvaló, hogy nem a TEK volt főigazgatója az egyetlen, akit ezzel kapcsolatban felelősségre kell vonni. 

A Telex közben arról cikezett, hogy Hajdu János telefonját is vizsgálják az ügyben, arra akarnak rájönni, kivel egyeztetett a TEK egykori vezetője az aranykonvoj elfogásának napján. A portál információi szerint Orbán nem tartózkodott a TEK objektumában akkor, amikor az ukránokat odavitték és kihallgatták. A kormányfő aznap ugyan valóban járt az épületben, de még a reggeli órákban, és teljesen más ügy miatt, aznap később pedig telefonon is beszéltek. 

Orbán Viktor: Álljunk ki Hajdu János mellett!

– Nem minden hős visel TEK-es egyenruhát. Álljunk ki Hajdu János mellett! Köszönjük, amit eddig is Magyarországért tettél! – ezzel a szöveggel tett ki egy montázsvideót TEK-es akciókról Orbán Viktor a keddi események után. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Túltolt szuperdózer

Pilhál Tamás avatarja

Az ámokfutás gyors bukásba és Orbán visszatérésébe torkollhat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.