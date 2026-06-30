Aranykonvoj: az ukránok ügyvédei börtönbe csukatnák Orbán Viktort, ezen múlik, hogy sikerül-e a tervük

Az ukránok ügyvédjének nem tetszik, hogy a hatóság betartja a törvényeket

Még Hajdu meggyanúsítása előtt a 444 portálon közzétettek egy állítólagos, a hatóság által eddig nem cáfolt ügyészségi iratot. Abban az áll, az ügyben a lényegi döntést meghozó személyek:

Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatója és Demeter Tamás a NAV volt bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese. Farkas Örssel és Hajdu Jánossal kapcsolatban megemlítették, hogy az ő „gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt“.

Utóbbit hétfőn ki is hallgatták gyanúsítottként. Miután a 444-en megjelent az irat, Magyar Péter példátlan módon megfenyegette a legfőbb ügyészt, hogy részletesen számoljon be az ügyről, ellenkező esetben le kell mondania. Ezek után

az ukránok jogi képviselője azzal a beadvánnyal fordult az ügyészséghez, hogy a vádhatóság indítványozza az állítólagos ügyészi iratban szereplő személyek, köztük Orbán Viktor letartóztatását. Miután ez nem történt meg, sőt Hajdu János szabadlábon védekezhet, Horváth Lóránt gyakorlatilag politikai aktivistaként viselkedve saját Facebook-oldalán arról írt, hogy ezzel a lépéssel, hogy a volt TEK-vezért nem vették őrizetbe, és nem indítványozták a letartóztatását, „sínre tették a nyomozást“, amit úgy ért, hogy szerinte így nem fog eljutni magasabb szintre az ügy. Pedig az ügyészség a gyanúsításról kiadott közleményében részletesen megindokolta, hogy a letartóztatás törvényi feltételei nem állnak fenn, ezért nem kezdeményeztek semmilyen kényszerintézkedést a bíróságnál.

Az ukránok ügyvédje fájlalta azt is, hogy így Orbán Viktorig szerinte nem fog eljutni a nyomozás. A jogi képviselő ezután felháborodva írta, hogy szerinte Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészsége alatt soha nem fog kiderülni az igazság.