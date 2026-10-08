A korábbi legfőbbügyész-jelölt testvére is gyanúsítottá vált az aranykonvoj-ügyben

Hajdu védője, Hampó Norbert megerősítette, hogy Farkas Örs vezetésével valóban tartottak értekezletet a Belügyminisztériumban. Az ügyvéd ugyanakkor azt közölte, hogy vizsgálóbizottság nem alakult, ügyfele pedig nem követett el bűncselekményt. Farkas Örs nem kommentálta érdemben az értesüléseket; kifogásolta, hogy egyes szereplők a nyilvánosság előtt próbálják rendezni az ügyet.