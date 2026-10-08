A korábbi legfőbbügyész-jelölt testvére is gyanúsítottá vált az aranykonvoj-ügyben

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Már öt gyanúsítottja van az ukrán pénzszállítók elleni márciusi akció miatt indult büntetőeljárásnak. Az ügyben Szathmáry István is érintett, akinek testvérét, Szathmáry Zoltánt még Baka András köztársasági elnök jelölte legfőbb ügyésznek. A jelöltet végül a Tisza-kormány szeptember 28-án utasította vissza, sajtóértesülések szerint a testvére aranykonvoj-ügyben való érintettsége miatt.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 08. 10:21
ukrán aranykonvoj Facebook

Hajdu védője, Hampó Norbert megerősítette, hogy Farkas Örs vezetésével valóban tartottak értekezletet a Belügyminisztériumban. Az ügyvéd ugyanakkor azt közölte, hogy vizsgálóbizottság nem alakult, ügyfele pedig nem követett el bűncselekményt. Farkas Örs nem kommentálta érdemben az értesüléseket; kifogásolta, hogy egyes szereplők a nyilvánosság előtt próbálják rendezni az ügyet.

ukrán aranykonvojLegfőbb ÜgyészségTerrorelhárítási KözpontKomment 1

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Pilhál György
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Nosztalgia

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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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