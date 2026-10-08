Hajdu védője, Hampó Norbert megerősítette, hogy Farkas Örs vezetésével valóban tartottak értekezletet a Belügyminisztériumban. Az ügyvéd ugyanakkor azt közölte, hogy vizsgálóbizottság nem alakult, ügyfele pedig nem követett el bűncselekményt. Farkas Örs nem kommentálta érdemben az értesüléseket; kifogásolta, hogy egyes szereplők a nyilvánosság előtt próbálják rendezni az ügyet.
A korábbi legfőbbügyész-jelölt testvére is gyanúsítottá vált az aranykonvoj-ügyben
Már öt gyanúsítottja van az ukrán pénzszállítók elleni márciusi akció miatt indult büntetőeljárásnak. Az ügyben Szathmáry István is érintett, akinek testvérét, Szathmáry Zoltánt még Baka András köztársasági elnök jelölte legfőbb ügyésznek. A jelöltet végül a Tisza-kormány szeptember 28-án utasította vissza, sajtóértesülések szerint a testvére aranykonvoj-ügyben való érintettsége miatt.
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