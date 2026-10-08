Kiadták az ügyészek, kiket gyanúsítanak még az aranykonvoj-ügyben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Három rendőrt hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítással gyanúsítanak az ukrán pénzszállítók márciusi feltartóztatása miatt indult büntetőeljárásban. Az ügyben a TEK korábbi vezetője és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetője is gyanúsított.

Gábor Márton
Forrás: MTI2026. 10. 08. 17:31
Az ukrán aranykonvoj botrányban immár román szál is feltűnt Fotó: MTI/Magyarország Kormánya

A parlament végül 138 nem szavazattal és egy tartózkodással utasította el Szathmáry Zoltán megválasztását. Támogató voks nem érkezett. Baka András később arról beszélt, hogy már a jelöléskor tudott Szathmáry István érintettségéről, az ügyészségi ügy kapcsán rendelkezésére álló információk alapján azonban más kép alakult ki benne az ügyről, mint ami a nyilvánosságban megjelent.

A fogvatartás jogalapja is kérdésessé vált

Az aranykonvoj-ügyben nem csupán a büntetőeljárás újabb gyanúsítottjai miatt merülnek fel kérdések. Az Index beszámolója szerint az áprilisi választásokat követően, még az új kormány megalakulása előtt a Belügyminisztériumban egyeztetést tartottak az akció jogi vonatkozásairól.

A megbeszélésen a titkosszolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a TEK illetékesei is részt vettek. A beszámoló szerint az ukrán pénzszállítók fogvatartásának egyes időszakaiban vitatható volt a jogalap, és csak több egyeztetést követően pontosították, hogy az érintetteket mikor és milyen jogcímen tartották fogva.

Az egyeztetéseken a felelősség kérdése is felmerült. A beszámoló szerint a NAV Hajdu Jánost tette felelőssé, a volt TEK-vezető ugyanakkor arra hivatkozott, hogy a NAV kérésére, illetve a titkosszolgálatok szerepvállalása mellett jártak el.

Hajdu János védője, Hampó Norbert megerősítette, hogy Farkas Örs vezetésével valóban tartottak értekezletet a Belügyminisztériumban. Az ügyvéd ugyanakkor hangsúlyozta: vizsgálóbizottság nem alakult, és álláspontjuk szerint ügyfele nem követett el bűncselekményt. Farkas Örs érdemben nem kommentálta az értesüléseket, ugyanakkor kifogásolta, hogy az ügy egyes szereplői a nyilvánosság előtt próbálják rendezni a közöttük kialakult vitát.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya)

gyanúsítottnavalkotmányvédelmi hivatalközponti nyomozó főügyészségSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

Lomnici Zoltán: A külföldi példák alapján a kormányfőnek is távoznia kellene

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Nem mindegyik eset minősült bűncselekménynek, a közös pont máshol volt: a nyilvánosságra került cselekmény után a tisztség vállalhatatlanná vált.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu