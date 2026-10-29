Jövő héten szavazhat az Országgyűlés a legfőbb ügyész személyéről
Baka András köztársasági elnök először Szathmáry Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek, aki nem kapta meg a szükséges támogatást a Tisza Párt parlamenti többségétől. Ezután az államfő Fejes Pétert nevezte meg jelöltjének, akiről jövő héten dönthet a parlament.
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