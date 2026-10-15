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Pócs János a saját stílusában alázta szét Molnár Áront: mindenki megkapta a válaszokat a kérdéseire

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A fideszes országgyűlési képviselő videóban reagált a színész akciójára, és egyebek mellett a közpénzes pályázatokról, a jászsági rendezvények támogatásáról, valamint Molnár Áron korábbi pályázatairól is beszélt.

Gábor Márton
2026. 10. 15. 16:51
Molnár Áron noÁr
Fotó: Kurucz Árpád

Az aratónapról is beszélt

Pócs János a videóban a Jászsági Aratónapot is szóba hozta, amelyet a saját földjén rendeznek meg. A politikus elmondása szerint a rendezvény támogatását szabályosan pályázták meg és számolták el, és az eseményre idén is meghívták az agrárminisztert, aki az utolsó pillanatban lemondta a részvételt.

A képviselő azt mondta, hogy a rendezvény támogatása és szervezése évtizedek óta zajlik, és az eseményhez szükséges pályázatokat, finanszírozást és elszámolást szerinte „szabályosan” bonyolították le.

Én és a családi vállalkozásom csak hozzátett, nem pedig elvett

 – fogalmazott. Pócs a saját vagyoni helyzetére vonatkozóan is reagált. Elmondása szerint 63 évesen összesen 15 hektár földdel rendelkezik, családtagjának pedig nincs földje.

„Nem kell mindenáron hülyének lenni”

A fideszes politikus a videó végén ismét Molnár Áronnak üzent, és azt mondta: ha a színész a köz érdekében „kvittek” akar lenni vele, akkor szóljon. Pócs János emellett visszautalt Molnár korábbi közéleti szerepvállalásaira, valamint a „Ki az a Zsolti bácsi?” kampányra is, amelynek kapcsán szintén bírálta a színészt. A politikus végül arra kérte követőit, hogy osszák meg a videót, amelyben több alkalommal is gúnyosan „mindenÁronnak”, illetve „Foxinak” nevezte ellenfelét.

Hát lobogjon az a tisztítótűz!

 – zárta videóját Pócs János.

Borítókép: Molnár Áron Noár (Fotó: Kurucz Árpád)

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– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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