Pócs János a saját stílusában alázta szét Molnár Áront: mindenki megkapta a válaszokat a kérdéseire

Az aratónapról is beszélt

Pócs János a videóban a Jászsági Aratónapot is szóba hozta, amelyet a saját földjén rendeznek meg. A politikus elmondása szerint a rendezvény támogatását szabályosan pályázták meg és számolták el, és az eseményre idén is meghívták az agrárminisztert, aki az utolsó pillanatban lemondta a részvételt.

A képviselő azt mondta, hogy a rendezvény támogatása és szervezése évtizedek óta zajlik, és az eseményhez szükséges pályázatokat, finanszírozást és elszámolást szerinte „szabályosan” bonyolították le.

Én és a családi vállalkozásom csak hozzátett, nem pedig elvett

– fogalmazott. Pócs a saját vagyoni helyzetére vonatkozóan is reagált. Elmondása szerint 63 évesen összesen 15 hektár földdel rendelkezik, családtagjának pedig nincs földje.

„Nem kell mindenáron hülyének lenni”

A fideszes politikus a videó végén ismét Molnár Áronnak üzent, és azt mondta: ha a színész a köz érdekében „kvittek” akar lenni vele, akkor szóljon. Pócs János emellett visszautalt Molnár korábbi közéleti szerepvállalásaira, valamint a „Ki az a Zsolti bácsi?” kampányra is, amelynek kapcsán szintén bírálta a színészt. A politikus végül arra kérte követőit, hogy osszák meg a videót, amelyben több alkalommal is gúnyosan „mindenÁronnak”, illetve „Foxinak” nevezte ellenfelét.

Hát lobogjon az a tisztítótűz!

– zárta videóját Pócs János.