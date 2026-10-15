Felfüggesztik állásából Fürcht Pált, az aranykonvojügy miatt lemondott főügyészt
Újabb fegyelmi eljárás indult Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője ellen, akit pénteki hatállyal ügyészi állásából is felfüggesztenek. A döntést Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében ideiglenesen eljáró legfőbb ügyész-helyettes azzal indokolta, hogy Fürcht egy folyamatban lévő büntetőügyről hozott nyilvánosságra információkat. A volt főügyész korábban az aranykonvojügy miatt mondott le, azt állítva, hogy a Legfőbb Ügyészség megakadályozta az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai elleni nyomozást.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en