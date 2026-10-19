Pócs János bepöccent, börtönbe juttatná Molnár Áront

– Áronka, mindenáron rács-rács, bilincs-bilincs! – üzente a színésznek, akit ezek alapján börtönbe akar juttatni, mert mint utalt rá, a családtagjai, akiket megvádolt, feljelentést fognak tenni. A börtönben pedig NoÁrból lehet majd a közös feleség Pócs szerint.

Áldozati pózba vágta magát NoÁr, követői segítségét kérte

Pócs újabb NoÁr-stílusban rögzített videójára egyelőre csak szöveges válasz érkezett a színésztől. Molnár áldozati pózba vágta magát és a követői segítségét kérte. – Szerintetek mit csinálhat egy magyar állampolgár, ha egy aktív országgyűlési képviselő, akit véd a mentelmi jog, nyilvánosan hazudik róla? – tette fel kétségbeesett kérdését.

Egy követője gyorsan választ adott az egyszerű kérdésére. – A magyar állampolgár feljelentheti. Jó esetben az ügyészség ebben az ügyben is kérni fogja az illető (valószínűnek tartom, hogy Pócs Jánosról van szó) mentelmi jogának kiadását, amit kiadhatnak és folyhat a per – írta egy kommentelő.