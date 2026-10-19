Pócs János bepöccent, börtönbe juttatná Molnár Áront

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Éles hangvételű videóban reagált Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője Molnár Áron (NoÁr) újabb állításaira. A politikus szerint ellenfele „hazugságokkal és aljas rágalmakkal” teli dossziét kapott, és azt is közölte: jogi lépéseket tesznek az ügyben. Pócs a videóban több politikai szereplőt is név szerint említett, miközben saját jászsági munkáját és az általa megvalósított fejlesztéseket is felidézte. Molnár Áronnak börtönt jósolt, mint mondta családtagjai akiket rágalmazott, feljelentést tesznek. Molnár erre áldozati pózba vágta magát.

Gábor Márton
2026. 10. 19. 9:20
Molnár Áron noÁr
Fotó: Kurucz Árpád

– Áronka, mindenáron rács-rács, bilincs-bilincs! – üzente a színésznek, akit ezek alapján börtönbe akar juttatni, mert mint utalt rá, a családtagjai, akiket megvádolt, feljelentést fognak tenni. A börtönben pedig NoÁrból lehet majd a közös feleség Pócs szerint. 

Áldozati pózba vágta magát NoÁr, követői segítségét kérte

Pócs újabb NoÁr-stílusban rögzített videójára egyelőre csak szöveges válasz érkezett a színésztől. Molnár áldozati pózba vágta magát és a követői segítségét kérte.  – Szerintetek mit csinálhat egy magyar állampolgár, ha egy aktív országgyűlési képviselő, akit véd a mentelmi jog, nyilvánosan hazudik róla?  – tette fel kétségbeesett kérdését. 

Egy követője gyorsan választ adott az egyszerű kérdésére. – A magyar állampolgár feljelentheti. Jó esetben az ügyészség ebben az ügyben is kérni fogja az illető (valószínűnek tartom, hogy Pócs Jánosról van szó) mentelmi jogának kiadását, amit kiadhatnak és folyhat a per – írta egy kommentelő. 

Borítókép: Molnár Áron NoÁr (Fotó: Kurucz Árpád)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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