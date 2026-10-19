Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vajda János)
Négy településen tartottak időközi választást, a Munkáspárt jelöltje mindössze egy szavazatot kapott
Négy településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap. Bakonynánán és Szápáron polgármestert és képviselőket, Medinán polgármestert, Püspökladányban pedig egyéni választókerületi képviselőt választottak. A voksolásokon minden helyen független jelöltek szerezték meg a mandátumot, Püspökladányban pedig a Magyar Munkáspárt is elindult, jelöltje azonban mindössze egy szavazatot szerzett.
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