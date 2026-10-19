Négy településen tartottak időközi választást, a Munkáspárt jelöltje mindössze egy szavazatot kapott

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Négy településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap. Bakonynánán és Szápáron polgármestert és képviselőket, Medinán polgármestert, Püspökladányban pedig egyéni választókerületi képviselőt választottak. A voksolásokon minden helyen független jelöltek szerezték meg a mandátumot, Püspökladányban pedig a Magyar Munkáspárt is elindult, jelöltje azonban mindössze egy szavazatot szerzett.

Gábor Márton
2026. 10. 19. 8:42
Fotó: János Vajda

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vajda János)

munkáspártpolgármesterképviselő testületönkormányzati választásjelöltSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
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Gender és fölszabadulás

Pilhál Tamás avatarja

Néhány perccel a keddi, történelmi genderszavazás után – micsoda varázslat! – több milliárd eurónyi pénz „szabadult föl” Brüsszelben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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