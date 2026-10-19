A Ferencváros számára egyre sürgetőbb, hogy a nemzetközi kupaporondon mutatott eredményességét a bajnokságba is átmentse.
Borbély Balázs bejelentése az újabb pofon után, három Fradi-játékost is megnevezett
Miközben az Európa-ligában szárnyal a Ferencváros, az NB I-ben sorozatban negyedszer sem tudott nyerni. A Fradi ezúttal Kisvárdán játszott 1-1-es döntetlent. Borbély Balázs vezetőedző a mérkőzés után nem titkolta csalódottságát, bejelentette, hogy változtatni fog, és ennek kapcsán három játékost is megnevezett.
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