Pressmantől is kapott támogatást az újraindult Népszabadság kiadójának korábbi lapja

Az idősebb Laborc Sándor neve több, az akkori magyar titkosszolgálatokhoz kötődő ügyben is előkerült. A Portik Tamással folytatott találkozói, valamint az úgynevezett kémügy miatt is vizsgálták szerepét. A kémper 2017-ben jogerős felmentéssel zárult.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az egykori NBH-főigazgató fiának jelenlegi üzleti tevékenységéből bármilyen következtetés vonható lenne édesapja korábbi munkájára, ugyanakkor a Népszabadság új tulajdonosi hálójának egyik figyelemre méltó személyi kapcsolata ez.

Építőipari és külföldi cégek is feltűnnek

A 4Sight másik alapítója a Well Management Kft., amely mögött a szlovák FLP HEKTOR s.r.o. áll. A társaság 2025-ben közel 270 millió forintos árbevétel mellett mintegy 85 millió forintos veszteséget könyvelt el.

A cég ügyvezetője Wonschina Gábor, aki egy montenegrói építőipari vállalkozásban is tulajdonos.

Az L és K Holding Kft. tulajdonosa és ügyvezetője Krnács Péter Pál. A negyedik tulajdonosi ág az észtországi Fisherman’s OÜ, amelyet az észt cégnyilvántartás szerint 2026 júniusában jegyeztek be, mindössze egyeurós alaptőkével.

A tulajdonosi kör szereplői között ugyanakkor nem csupán üzleti kapcsolatok fedezhetők fel.

Az ellenzéki kampány világából is érkeznek szereplők

Krnács Péter Pál és Vető Balázs neve egyaránt feltűnik a Forrás Társadalomkutató Alapítvány környezetében. A szervezet a 2022-es országgyűlési választás után jött létre, alapítói között pedig olyan személyek szerepeltek, akik a baloldali összefogás kampányában is részt vettek.

Vető Balázs korábban Szigetvári Viktorral közösen jegyzett választáskutatási elemzést a Bajnai Gordon nevéhez kötődő Haza és Haladás blogján. Szigetvári korábban Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon mellett is dolgozott.

A Forráshoz kötődött Zaránd Péter is, aki a 2022-es ellenzéki kampányban Márki-Zay Péter kampányfőnökeként dolgozott. A kutatóintézet és az alapítvány létrehozásában Vető Balázs és Galgóczi Eszter is részt vett.