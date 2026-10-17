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Pressmantől is kapott támogatást az újraindult Népszabadság kiadójának korábbi lapja

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A megszűnésének tizedik évfordulóján újrainduló Népszabadság kiadójának egyik lapja korábban több mint 16 millió forint támogatást kapott a David Pressman vezette amerikai nagykövetség programjából. A tulajdonosi körben emellett az egykori titkosszolgálati vezető, Laborc Sándor fia és a 2022-es baloldali kampány több szereplője is feltűnik.

Gábor Márton
2026. 10. 17. 12:14
Forrás: Facebook/Lampert Mónika

Az idősebb Laborc Sándor neve több, az akkori magyar titkosszolgálatokhoz kötődő ügyben is előkerült. A Portik Tamással folytatott találkozói, valamint az úgynevezett kémügy miatt is vizsgálták szerepét. A kémper 2017-ben jogerős felmentéssel zárult.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az egykori NBH-főigazgató fiának jelenlegi üzleti tevékenységéből bármilyen következtetés vonható lenne édesapja korábbi munkájára, ugyanakkor a Népszabadság új tulajdonosi hálójának egyik figyelemre méltó személyi kapcsolata ez.

Építőipari és külföldi cégek is feltűnnek

A 4Sight másik alapítója a Well Management Kft., amely mögött a szlovák FLP HEKTOR s.r.o. áll. A társaság 2025-ben közel 270 millió forintos árbevétel mellett mintegy 85 millió forintos veszteséget könyvelt el.

A cég ügyvezetője Wonschina Gábor, aki egy montenegrói építőipari vállalkozásban is tulajdonos.

Az L és K Holding Kft. tulajdonosa és ügyvezetője Krnács Péter Pál. A negyedik tulajdonosi ág az észtországi Fisherman’s OÜ, amelyet az észt cégnyilvántartás szerint 2026 júniusában jegyeztek be, mindössze egyeurós alaptőkével.

A tulajdonosi kör szereplői között ugyanakkor nem csupán üzleti kapcsolatok fedezhetők fel.

Az ellenzéki kampány világából is érkeznek szereplők

Krnács Péter Pál és Vető Balázs neve egyaránt feltűnik a Forrás Társadalomkutató Alapítvány környezetében. A szervezet a 2022-es országgyűlési választás után jött létre, alapítói között pedig olyan személyek szerepeltek, akik a baloldali összefogás kampányában is részt vettek.

Vető Balázs korábban Szigetvári Viktorral közösen jegyzett választáskutatási elemzést a Bajnai Gordon nevéhez kötődő Haza és Haladás blogján. Szigetvári korábban Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon mellett is dolgozott.

A Forráshoz kötődött Zaránd Péter is, aki a 2022-es ellenzéki kampányban Márki-Zay Péter kampányfőnökeként dolgozott. A kutatóintézet és az alapítvány létrehozásában Vető Balázs és Galgóczi Eszter is részt vett.

A kapcsolati háló tehát több ponton is visszavezet a 2022-es baloldali összefogás kampányához, illetve a korábbi baloldali kormányok környezetéhez.

Nem világos, pontosan miből finanszírozzák két évig az új lapot

A Népszabadság új tulajdonosai azt közölték, hogy a 4Sight két évre elegendő működési forrást biztosít a lap számára. Azt azonban nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mekkora összegről van szó, illetve milyen formában kerül a pénz a vállalkozáshoz.

Ez azért is érdekes, mert a 4Sight Media Group Zrt. alaptőkéje mindössze hatmillió forint. Ez természetesen önmagában nem jelenti azt, hogy a társaság ne rendelkezhetne további forrásokkal, a két évre vállalt finanszírozás pontos pénzügyi háttere azonban jelenleg nem ismert.

A lap vezetése a Partizánnak adott nyilatkozatában előfizetésekből, hirdetésekből és tartalmi bevételekből származó üzleti modellről beszélt. Az állami hirdetéseket sem utasítanák vissza, miközben azt hangsúlyozzák, hogy piaci körülmények között kívánják megméretni az új Népszabadságot.

Korábban kényszertörlés is indult a Liberty Press ellen

A kiadó múltjában további figyelemre méltó mozzanat, hogy a Liberty Press Kft. 2025 januárjában kényszertörlési eljárásba került, miután a NAV törölte a társaság adószámát. Az eljárás hátterében az állt, hogy egy ellenőrzés során nem találták meg a vállalkozást a bejelentett székhelyén. A cég ezt székhelyváltással magyarázta, az eljárás később megszűnt.

Borítókép: Népszabadság, címlapon Ruff Bálinttal (Forrás: Facebook/Lampert Mónika)

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Pilhál György
idezojelekbaloldal

Leszámolni vele

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– A baloldal a politikában is radikális, erőszakos eszközökkel dolgozik, nem egyszerűen meg akarja nyerni a választási versenyt, de meg akarja szüntetni a versenytársait.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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