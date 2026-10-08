Külföldi céges szálak és Bajnai köre az új Népszabadság mögött

Bajnai körétől az ellenzéki kampányig

A médiacsoport vezérigazgatója, Vető Balázs 2011-ben Szigetvári Viktorral közösen jegyzett választáskutatási elemzést még a Bajnai Gordon nevéhez kötődő Haza és Haladás blogján. Szigetvári korábban Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon mellett is dolgozott. Vető, Zaránd Péter és Galgóczi Eszter a kampány elemzésében, később pedig az intézet és az alapítvány létrehozásában is részt vett. A Forrásnál Krnács Péter Pál neve is megjelenik, így a társadalomkutató műhelyhez az új médiavállalkozás több szereplője is kapcsolódik.

Puzsérék alapítványához is jutott támogatás

A Forrás alapítványának 2024-es beszámolója szerint a szervezet 16,64 millió forint támogatást tüntetett fel, amiből hatmillió forintot biztosított a Tudatos Választókért Alapítványnak. Ez utóbbi szervezet kuratóriumának tagjait hallgatták ki gyanúsítotként az óbudai korrupciós ügyben és nem mellesleg a Puzsér Róberthez és Zaránd Péterhez köthető alapítvány az Inga Kultúrkávézó és a Szélsőközép Produkció működését is támogatja. A Liberty Press 2025 januárjában kényszertörlési eljárásba került, miután a NAV törölte az adószámát. Ennek előzménye az volt, hogy egy ellenőrzés során nem találták meg a bejelentett székhelyén. A vezetés székhelyváltással magyarázta a történteket, az eljárás később megszűnt.