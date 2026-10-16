Szaúd-Arábiába küldené a Mi Hazánk az elhíresült LMBTQ-alapítványt, kiderült mennyi pénzzel tömték ki őket
Uniós és nemzetközi forrásokból mintegy 300 millió forint támogatáshoz jutott három év alatt az Emberség Erejével Alapítvány, amely Újpetrén és Somogyapátiban is tartott érzékenyítő foglalkozásokat. A pécsi szervezet tevékenységét Varga Tamás, a Mi Hazánk önkormányzati képviselője bírálta, aki szerint az alapítvány nem foglalkozhatna magyar gyerekekkel.
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