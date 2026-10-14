Szepesfalvy: Többet vesz el egyik kezével a kormány, mint amennyit a másik kezével ad

A frakcióvezető azt szeretné elérni, hogy a közgyűlés határozza meg azokat az irányokat és feltételeket, amelyek között a főpolgármester a kormánnyal tárgyalhat.

Amennyiben a tárgyalások során ezek a keretek már nem tarthatók, a főpolgármesternek vissza kellene vinnie az ügyet a közgyűlés elé, hogy a képviselők dönthessenek a további lépésekről.

Szepesfalvy Anna egy vállalatvezetési példával érzékeltette elképzelését. Mint mondta, egy vezérigazgató is meghatározott mozgástérrel kap megbízást a tárgyalásokra, és ha az adott kereteken belül nem tud megállapodni, visszatér a döntéshozó testülethez, amely mérlegelheti, hogy biztosít-e további erőforrásokat, vagy más megoldást választ. A politikus szerint hasonló eljárásra lenne szükség a fővárosban is: a közgyűlésnek kell meghatároznia, milyen feltételekkel képviselheti a főpolgármester Budapest érdekeit a kormánnyal folytatott egyeztetéseken.

A parkolás ügyében is elmaradt az egyeztetés

A rendkívüli közgyűlés másik fontos témája a parkolási rendszer átalakítása, amelyről Szepesfalvy Anna szerint szintén előzetesen kellett volna egyeztetni a kerületi polgármesterekkel és a fővárosi képviselőkkel.

A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy önmagában az egységesebb parkolási rendszer kialakításának gondolatának jogosságát nem vitatja. Szerinte azonban

a kérdés nem merülhet ki a rendszer egységesítésében, hiszen a változtatások a kerületek bevételeit és gazdálkodását is érinthetik.

Úgy fogalmazott, a tárgyalások során az elvonásokról és azok következményeiről kellett volna beszélni, nem pedig utólagos ígéretekkel kezelni a kerületi vezetők kifogásait. Szepesfalvy Anna szerint tisztességesebb eljárás lett volna, ha a főpolgármester előzetesen leül a polgármesterekkel, és közösen keresnek megoldást arra, hogy az átalakítás milyen feltételekkel valósítható meg. A politikus szerint éppen az ilyen egyeztetések fontosságát hangsúlyozta korábban Karácsony Gergely is, ezért különösen fontosnak tartja, hogy a főpolgármester a gyakorlatban is érvényesítse ezt az elvet.