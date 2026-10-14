Szepesfalvy: Többet vesz el egyik kezével a kormány, mint amennyit a másik kezével ad

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Rendkívüli közgyűlésen vitatnák meg a fővárosi parkolás ügyét és a Közfejlesztések Tanácsának jogköreit. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a kerületi polgármesterek és a Fővárosi Közgyűlés megkerülésével születnek döntések Budapest jövőjéről.

Gábor Márton
2026. 10. 14. 5:30

A frakcióvezető azt szeretné elérni, hogy a közgyűlés határozza meg azokat az irányokat és feltételeket, amelyek között a főpolgármester a kormánnyal tárgyalhat. 

Amennyiben a tárgyalások során ezek a keretek már nem tarthatók, a főpolgármesternek vissza kellene vinnie az ügyet a közgyűlés elé, hogy a képviselők dönthessenek a további lépésekről.

Szepesfalvy Anna egy vállalatvezetési példával érzékeltette elképzelését. Mint mondta, egy vezérigazgató is meghatározott mozgástérrel kap megbízást a tárgyalásokra, és ha az adott kereteken belül nem tud megállapodni, visszatér a döntéshozó testülethez, amely mérlegelheti, hogy biztosít-e további erőforrásokat, vagy más megoldást választ. A politikus szerint hasonló eljárásra lenne szükség a fővárosban is: a közgyűlésnek kell meghatároznia, milyen feltételekkel képviselheti a főpolgármester Budapest érdekeit a kormánnyal folytatott egyeztetéseken.

A parkolás ügyében is elmaradt az egyeztetés

A rendkívüli közgyűlés másik fontos témája a parkolási rendszer átalakítása, amelyről Szepesfalvy Anna szerint szintén előzetesen kellett volna egyeztetni a kerületi polgármesterekkel és a fővárosi képviselőkkel.

A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy önmagában az egységesebb parkolási rendszer kialakításának gondolatának jogosságát nem vitatja. Szerinte azonban 

a kérdés nem merülhet ki a rendszer egységesítésében, hiszen a változtatások a kerületek bevételeit és gazdálkodását is érinthetik.

Úgy fogalmazott, a tárgyalások során az elvonásokról és azok következményeiről kellett volna beszélni, nem pedig utólagos ígéretekkel kezelni a kerületi vezetők kifogásait. Szepesfalvy Anna szerint tisztességesebb eljárás lett volna, ha a főpolgármester előzetesen leül a polgármesterekkel, és közösen keresnek megoldást arra, hogy az átalakítás milyen feltételekkel valósítható meg. A politikus szerint éppen az ilyen egyeztetések fontosságát hangsúlyozta korábban Karácsony Gergely is, ezért különösen fontosnak tartja, hogy a főpolgármester a gyakorlatban is érvényesítse ezt az elvet.

A fővárosi autonómia is a vita tárgya

Szepesfalvy Anna a kormány és a főváros közötti megállapodás kapcsán azt is kifogásolta, hogy szerinte a Budapestnek juttatott forrásokért cserébe a kormány jelentős beleszólási lehetőségeket szerezhet a főváros ügyeiben. A frakcióvezető a 120 milliárd forintos összeget említve a Rákosrendezővel, a Budapesti Közlekedési Központtal, valamint a kikötők feletti rendelkezéssel kapcsolatos kérdéseket is felvetette. 

Álláspontja szerint a megállapodás következtében a fővárosi önkormányzat autonómiája sérülhet.

A politikus úgy véli, a megállapodás feltételeit a fővárosi képviselőknek is meg kellett volna vitatniuk, mielőtt a tárgyalásokon kialakult álláspont véglegessé válik. Szerinte a közgyűlésnek lehetőséget kell kapnia arra, hogy mérlegelje, milyen engedmények fogadhatók el Budapest érdekeinek képviselete során. Szepesfalvy Anna a rendkívüli közgyűléstől azt várja, hogy nyilvános vita induljon a főváros előtt álló kérdésekről, és a képviselők döntsenek arról, milyen hatásköröket adnak át a Közfejlesztések Tanácsának, illetve milyen feltételekkel tárgyalhat a főpolgármester a kormánnyal.

A frakcióvezető szerint a kerületi polgármesterek és a fővárosi képviselők megkerülése nemcsak az érintett politikusok, hanem az őket megválasztó budapestiek képviseletét is érinti.

Borítókép: A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése (Fotó: Polyák Attila)

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